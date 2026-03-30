La pelouse de l'Ullevaal Stadion, où la Suisse va affronter la Norvège mardi à 18h en plein coeur d'Oslo, a beaucoup souffert après l'hiver. Murat Yakin s'en inquiète, mais ne changera pas de style de jeu pour autant.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Que pensez-vous de la pelouse?» «La pelouse est-elle assez bonne à vos yeux?» «La pelouse est-elle digne d'un match international?» Si Murat Yakin espérait des questions sur le jeu de son équipe de Suisse, ce lundi lors de la conférence de presse d'avant-match à Oslo, le sélectionneur de la Nati a dû être déçu: les journalistes norvégiens n'étaient pas très intéressés par le rôle qu'occupera Denis Zakaria mardi dès 18h, mais uniquement par ce que le coach suisse pense de l'état de la pelouse de l'Ullevaal Stadion, cette étonnante -et vieillissante- enceinte très bien desservie par la route et les transports publics en plein coeur d'Oslo. Car oui, l'hiver norvégien a visiblement fait du mal au terrain.

Il suffit de s'approcher un peu de l'herbe pour voir que les trous sont partout et que l'état de la pelouse est problématique, pour rester poli. Les joueurs et le staff norvégiens se sont d'ailleurs montrés très critiques concernant les conditions que les deux équipes trouveront mardi, mais Murat Yakin a été plus diplomate. «Je l'ai vue de loin. Mon adjoint est allé dessus, et je crois qu'il ne m'a pas dit tout ce qu'il a vu, sinon je ne serais même pas sorti du vestiaire», a plaisanté le sélectionneur, qui en a déjà vu d'autres, très récemment en Slovénie.

«Mais là-bas, la pelouse avait l'air bonne vue de loin et ce n'était pas le cas une fois dessus», a expliqué Murat Yakin. Les joueurs évoluant en Super League ne peuvent de toute façon pas trop se plaindre, vu le niveau des pelouses à Zurich et Winterthour par exemple. Pour Granit Xhaka, qui évolue en Premier League chaque semaine, la donne est un peu différente. «Mais de toute façon, il ne débutera pas. On va discuter avec lui pour voir combien de minutes il va jouer», a dévoilé Murat Yakin, lequel ne cache pas son envie de faire beaucoup de changements par rapport à vendredi et au match contre l'Allemagne.

«On a deux très bons tests en quatre jours et je veux en profiter pour voir le maximum de joueurs. C'était le cas contre l'Allemagne, ce sera le cas contre la Norvège. Il s'agit du dernier match avant l'annonce de la liste pour la Coupe du monde, je veux que les joueurs aient une chance de me montrer ce dont ils sont capables. La pelouse ne jouera aucun rôle là-dedans, pas plus qu'en ce qui concerne notre style de jeu. On veut être solides derrière et jouer au maximum au ballon», enchaîne Murat Yakin, sans dévoiler qui débutera ou non.

Yvon Mvogo et Marvin Keller auront-ils leur chance dans les buts? Probablement, en tout cas le premier nommé, tandis qu'il sera intéressant d'observer si Denis Zakaria, dont il est beaucoup question durant ce rassemblement, prendra place au milieu, derrière dans l'axe ou sur le côté droit comme en deuxième mi-temps vendredi.

Du temps de jeu pour Noah Okafor?

Devant, le manque de temps de jeu en club de Breel Embolo, Dan Ndoye et Ruben Vargas pourrait pousser Murat Yakin à leur en offrir en sélection, mais Noah Okafor a également très envie de faire des différences, s'il est apte physiquement bien sûr après sa légère blessure de vendredi face à l'Allemagne. En espérant que l'état du terrain ne provoque pas de nouvelles blessures, que ce soit dans le camp suisse ou dans celui de la Norvège...