Denis Zakaria titulaire à mi-terrain en Slovénie

Murat Yakin a décidé de titulariser Denis Zakaria pour défier la Slovénie ce vendredi soir à Maribor (20h45). La Suisse a besoin d'un point pour remporter son groupe de Ligue des Nations.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le onze de l'équipe de Suisse pour défier la Slovénie ce vendredi soir à Maribor est connu: Murat Yakin a décidé de reconduire son système en 4-3-3, avec Fabian Rieder et Dan Ndoye en soutien d'un avant-centre, Breel Embolo en l'occurrence. Alors que Zeki Amdouni avait été brillant en septembre et en octobre, il débute cette fois sur le banc, lui qui a très peu joué en club récemment en raison d'une blessure.

A mi-terrain, le sélectionneur a décidé de titulariser Denis Zakaria, Michel Aebischer et Remo Freuler. Le dernier match du Genevois remonte au quart de finale de la Coupe du monde face à l'Argentine dans un rôle inhabituel pour lui de latéral droit.

En défense justement, les deux jeunes Zachary Athekame (à droite) et Sascha Britschgi (à gauche) occuperont les flancs. Dans l'axe, pas de surprise: Manuel Akanji et Nico Elvedi protègeront la cage de Gregor Kobel.

Pour rappel, un match nul suffira à la Suisse pour terminer en tête de son groupe de Ligue des Nations avant même le dernier match face à l'Ecosse, lundi à Saint-Gall.

L'arbitre vient du Royaume de Belgique et s'appelle Jasper Vergoote.

Slovénie: Oblak; Zaletel, Drkusic, Bijol, Kuzmic; Karnicik, Cerin, Zabukovnik, Sturm; Matko, Vipotnik.

Suisse: Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Britschgi; Aebischer, Zakaria, Freuler; Rieder, Embolo, Ndoye.