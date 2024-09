L'équipe de Suisse M21 devra élever son niveau de jeu mardi

Défaite interdite mardi à Podgorica pour les Rougets.

Bastien Feller Journaliste Blick

Défaite 1-2 à domicile par l'Albanie, l'équipe de Suisse M21 voit son chemin vers l'Euro M21 se compliquer. La faute donc à ce revers, mais également à la victoire de la Roumanie face au Monténégro (1-0) plus tôt ce vendredi qui fait glisser Sascha Stauch et ses joueurs à la deuxième place du groupe E, une unité devant la Finlande. Pour rappel, seuls les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifient directement pour l'Euro. Les autres seconds doivent passer par des barrages.

La rencontre de mardi à Podgorica prend ainsi une importance supplémentaire, même si les Rougets gardent les cartes en mains, comme tient à la rappeler leur sélectionneur. «Si nous gagnons nos trois derniers matches, nous serons qualifiés», rappelle-t-il en faisant référence donc au déplacement de mardi, à la réception de la Finlande à Lucerne le 11 octobre et le déplacement en Roumanie quatre jours plus tard.

La Suisse doit élever son niveau de jeu

Cette équipe de Suisse devra toutefois élever son jeu et montrer autre chose si elle espère s'en sortir avec les points nécessaires pour s'en aller découvrir la Slovaquie l'été prochain. Ce vendredi, la défense, composée par le trio Amenda-Hajdari-Wallner, n'a pas fait preuve d'une très grande sérénité. Notamment sur le premier but sur lequel le défenseur luganais s'est fait mettre dans le vent trop facilement par Adrion Pajaziti.

L'attaquant albanais a également pu profiter d'une passe dans l'axe bien mal assurée par Severin Ottiger, positionné piston droit, pour tromper de loin, et d'une belle frappe, un Marvin Keller pas aidé par sa défense ce vendredi, mais qui a su s'interposer à plusieurs reprises. Les Rougets étaient pourtant partis très fort dans la rencontre, touchant le poteau lors de la deuxième minute de jeu et ouvrant le score à la 16e par Franck Surdez. «L'égalisation encaissée deux minutes après l'ouverture du score nous a fait un peu mal à la tête», estime le sélectionneur qui peine à trouver des explications à ce revers.

Réponse attendue mardi à Podgorica

«Il y a plusieurs phases de jeu lors desquelles nous n'avons pas été assez précis. Nous avons perdu des ballons qui ont mené à des contres. L'Albanie a marqué sur deux frappes magnifiques et nous, nous n'avons pas su être efficaces sur nos essais. Nous avons frappé 21 fois, huit tentatives étaient cadrées, mais nous n'avons marqué qu'une fois», peste Sascha Stauch qui reconnaît que son équipe a eu de la peine à se montrer très dangereuse sur le plan offensif, tentant souvent sa chance de loin ou dans des angles compliqués. «Ils ont joué à trois derrière, c'était difficile de se créer de grosses occasions. Nous aurions aussi peut-être dû obtenir un penalty peu avant la mi-temps sur Franck...»

Pour Amenda, l'équipe de Suisse, qui a manqué le penalty de l'égalisation à deux partout à la 85e, s'est trop adaptée au rythme de son adversaire. Chose qu'il ne faudra pas faire mardi au Monténégro sous peine d'à nouveau vivre une désillusion. «Il faudra être concentré durant 90 minutes et ne pas nous adapter à eux, prévient le nouveau défenseur de l'Eintracht Francfort. Aujourd'hui, sur le papier, nous sommes meilleurs que l'Albanie et à la fin, nous perdons les trois points. Il faudra marquer nos occasions et être bien plus agressifs derrière.»

«Ce sera un nouveau match, nous allons bien le préparer. Nous savons que cela ne sera pas facile. Nous aurons peut-être la possibilité de changer l'équipe, la tactique», glisse de son côté Sascha Stauch qui ne pourra pas compter sur Hajdari en raison d'une suspension pour accumulation de cartons jaunes.