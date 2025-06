Quels clubs ont déjà fait des achats importants?

1/5 La Coupe du monde des clubs débutera le 14 juin prochain aux États-Unis. Photo: imago/Kirchner-Media

Nicolas Horni

Quels clubs ont déjà réalisé de gros transferts?

Bayern Munich: Le transfert de Jonathan Tah, en provenance du Bayer Leverkusen, était bouclé depuis longtemps pour la saison prochaine. Les discussions ont duré afin de déterminer si le défenseur central pourrait déjà participer à la Coupe du monde des clubs ou non. Depuis lundi soir, l’opération est définitivement conclue. Montant: 800'000 euros. Une somme qui pourrait dépasser le million en fonction des résultats du Bayern dans la compétition. Le jeune Tom Bischof a également rejoint le club bavarois en provenance d’Hoffenheim.

Real Madrid: Le club madrilène prépare l’arrivée de trois éléments majeurs avant la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Le plus marquant est sans doute Xabi Alonso, qui succèdera à Carlo Ancelotti sur le banc. Deux défenseurs doivent aussi débarquer: Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, tous deux venus de Premier League. Alors qu’Alexander-Arnold devrait coûter environ 10 millions d’euros, Huijsen représente un investissement bien plus important. le Real devrait en effet verser 59 millions à Bournemouth.

Manchester City: Lundi soir, le recrutement de Rayan Aït-Nouri, en provenance de Wolverhampton, a été acté. Coût estimé: 40 millions d’euros. Et un autre Rayan pourrait suivre. Le milieu offensif lyonnais Rayan Cherki est tout proche de signer chez les Citizens, pour un montant inférieur à 30 millions d’euros.

Chelsea: Selon la presse anglaise, les Blues auraient déjà dépensé 115 millions d’euros en vue de l’été prochain. Aucun nom ronflant parmi les cinq recrues annoncées, mais l’avant-centre Liam Delap, en provenance d’Ipswich Town, relégué, est pour l’instant l’achat le plus coûteux, avec une indemnité de 35 millions.

Inter Milan: Le principal changement concerne le banc de touche. Christian Chivu succède à Simone Inzaghi, parti dans le Golfe. Côté renforts, l’Inter a attiré le Brésilien Luis Henrique, en provenance de l’Olympique de Marseille, ainsi que le jeune espoir croate Petar Sucic, arrivé du Dinamo Zagreb.

Borussia Dortmund: Mardi après-midi, le club de Gregor Kobel a officialisé sa première recrue phare: Jobe Bellingham. Le petit frère de Jude a signé jusqu’en 2030 et coûtera 33 millions d’euros, une somme qui pourrait grimper à 38 millions avec les bonus. Il devient ainsi le transfert le plus onéreux de l’histoire récente du BVB. Le club avait déjà acté les arrivées définitives de Daniel Svensson et de Yan Couto, jusque-là prêtés.

Quels autres transferts sont attendus?

Le transfert de Rayan Cherki à Manchester City pourrait être officialisé avant 20h ce mardi. Du côté du Bayern, des rumeurs circulent sur un possible recrutement de Nico Williams (Athletic Bilbao) ou de Bradley Barcola (PSG). Mais il est peu probable qu’un accord soit trouvé dans l’immédiat.

Quel est le calendrier du marché des transferts?

La fenêtre de transferts, ouverte uniquement aux clubs qualifiés pour la Coupe du monde des clubs, se refermera ce mardi 10 juin à 20 heures. Ensuite, il faudra patienter jusqu’au 1er juillet pour que l’ensemble des clubs européens puissent reprendre leurs activités sur le marché. Les clubs engagés dans le Mondial pourront toutefois inscrire de nouveaux joueurs pour les prochains tours du tournoi, à condition qu’ils aient été recrutés avant la clôture de cette fenêtre spécifique. Il reste interdit à un joueur de disputer la compétition sous deux maillots différents. Le mercato «classique» s’étendra ensuite du 1er juillet au 1er septembre.