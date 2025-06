Alvyn Sanches reste le joueur de Super League le plus coté

Alvyn Sanches est le joueur le plus coté de Super League. Photo: PIUS KOLLER

Blick Sport

Le célèbre site spécialisé Transfermarkt a mis à jour ce mardi, à quelques jours de l'ouverture officielle du mercato, la valeur des joueurs de Super League. Un Romand trône en tête du classement: Alvyn Sanches, malgré son absence des terrains depuis fin mars. Le milieu du Lausanne-Sport est ainsi estimé à 14 millions d'euros. Un de plus que le très fiable Mattia Zanotti, lequel devance également d'un million son coéquipier à Lugano et international suisse Albian Hajdari.

Pour rappel, Transfermarkt évalue la valeur marchande des joueurs en combinant données objectives et expertise communautaire. Les principaux critères sont les performances sportives, le statut dans l’équipe, le niveau du championnat, l’âge et le potentiel du joueur, ainsi que sa situation contractuelle. La demande sur le marché et les rumeurs de transfert influencent aussi la cote. Enfin, des experts régionaux valident régulièrement les estimations, basées sur l’évolution du joueur et les tendances du marché. Ce système n’est pas mathématique, mais repose sur une analyse collective mise à jour plusieurs fois par saison.

Trois représentants de clubs romands seulement dans le top 20

Champion de Suisse, Bâle place cinq de ses joueurs dans le top 20: Leon Avdullahu (10m), Bénie Traoré (10m), Jonas Adjetey (8m), Adrian Barisic (5m) et Anton Kade (5m). Young Boys également avec les présences de Marvin Keller et Jaouen Hadjam à 9 millions, Filip Ugrinic à sept, Joël Monteiro à six et le Genevois Zachary Athekame à cinq.

Un seul Romand figure dans le top dix.

En plus du phénomène Alvyn Sanches, la Romandie compte deux autres représentants dans le top 20: Dereck Kutesa (16e, Servette jusqu'au 30 juin, 5 millions) et Karim Sow (19e, Lausanne-Sport, 5 millions).

Reste à savoir combien d’entre eux évolueront encore en Super League la saison prochaine. La majorité de ces profils sont jeunes, prometteurs, et déjà dans le viseur de clubs étrangers bien plus huppés. Affaire à suivre.