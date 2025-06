Le sélectionneur a découvert le Geodis Park de Nashville et ses 30'000 places. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Promis, les joueurs de l’équipe de Suisse n’ont pas (encore) la tête aux vacances! La saison a été longue, parfois éprouvante, et elle n’est même pas terminée pour tous, vu que Manuel Akanji, Gregor Kobel, Lucas Blondel et peut-être Zeki Amdouni ont encore la Coupe du monde des clubs à disputer. Mais, surtout, les joueurs de Murat Yakin veulent capitaliser sur leur succès face au Mexique (4-2) en réalisant une bonne partie face aux Etats-Unis mardi à Nashville (coup d’envoi à 2h en Suisse).

«Un autre match que face au Mexique»

Le sélectionneur de la Nati a revu, avec son staff, dont le maître des datas Kevin Ehmes, le match face au Mexique. Son verdict, avec un peu de recul? «Il y a eu du bon et du moins bon. Nous devons être plus compacts défensivement, le Mexique nous a challengés sur ce plan-là.»

A quoi s’attend-il face aux Etats-Unis? «Ce sera un autre match, ils ont des joueurs très créatifs, qui aiment avoir le ballon, et ils jouent avec moins de verticalité que le Mexique. Ils essaient de trouver des surnombres, ils ont des principes dans la construction du jeu, ce sera une mission intéressante pour nous.» Surtout face à une équipe américaine très jeune, sans véritable star (Christian Pulisic, Antonee Robinson et Weston McKennie sont notamment absents), mais avec un sélectionneur, Mauricio Pochettino, qui a une mission claire; préparer la Coupe du monde 2026.

Photo: keystone-sda.ch

Murat Yakin sent-il son équipe de taille à répondre au défi collectif proposé par les jeunes Américains, qui viennent d'être battus par la Turquie à Hartford? Sans surprise, la réponse est oui. «Nous sommes assez forts pour prendre nous aussi le jeu à notre compte, nous pouvons nous montrer dominants. Ce qui est sûr, c’est que nous nous réjouissons beaucoup de cette partie», a précisé Murat Yakin.

Dan Ndoye s'est entraîné lundi, mais est incertain

Parmi les incertitudes pour mardi, la présence ou non de Dan Ndoye est la plus notable. L’ailier de Bologne sera-t-il ménagé pour des petits soucis physiques? «Nous prendrons la décision après l’entraînement de lundi. Pour lui et pour d’autres joueurs, on ne forcera pas», promet Murat Yakin, bien conscient que, si ce rassemblement de juin est ultra-important pour préparer l’automne de tous les dangers qui attend la Nati, c’est bien au mois de septembre que ses joueurs doivent être à 100% de leurs capacités physiques. Même si dans les têtes, la qualification pour la Coupe du monde a déjà débuté.