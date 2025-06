Le Hard Rock Stadium de Miami peine à afficher complet pour le match d'ouverture. Photo: AFP

La Coupe du monde des clubs 2025 débute dans quatre jours, mais l’enthousiasme n’est pas franchement au rendez-vous. Selon RMC Sport, le match d’ouverture entre l’Inter Miami et Al Ahly, prévu dimanche en Floride, peine à attirer les spectateurs. La FIFA fait face à une situation préoccupante puisque seuls 25’000 billets ont été vendus pour ce match inaugural au Hard Rock Stadium de Miami, qui peut accueillir plus de 64’000 personnes.

Face à ce manque d’intérêt, l’instance dirigeante du football mondial a drastiquement revu ses tarifs à la baisse. Les prix ont chuté de manière spectaculaire. Des places initialement proposées à 306 euros sont désormais disponibles pour seulement 50 euros. Les billets les plus chers, autrefois à 725 euros, se vendent maintenant à 260 euros.

Malgré ces réductions importantes, la demande reste faible. La FIFA a donc mis en place un système de tarification dynamique pour tenter de remplir les gradins. Les prix fluctuent en fonction de la demande: ils augmentent lorsque l’intérêt est fort et diminuent quand il faiblit. Cette stratégie n’a cependant pas encore produit les résultats escomptés.

Baisse de tarifs pour le reste du tournoi

Les organisateurs ont également revu à la baisse les tarifs pour les phases finales du tournoi. Des billets pour la finale, prévue le 13 juillet au MetLife Stadium dans le New Jersey, sont maintenant proposés à partir de 265 euros, alors qu’ils étaient initialement fixés entre 840 et 1 200 euros. Malgré ces difficultés, certaines équipes suscitent plus d’intérêt que d’autres. D’après RMC Sport, le Real Madrid et Boca Juniors sont les clubs les plus attractifs pour les supporters nord-américains. Les cinq matches les plus demandés impliquent ces équipes, ainsi que Benfica, le Bayern Munich, Al Hilal, Salzbourg, Flamengo et Chelsea. La politique d’immigration stricte des États-Unis pourrait par ailleurs expliquer en partie ce manque d’engouement. Certains supporters étrangers craignent de ne pas obtenir de visa pour assister aux matches dans les onze villes hôtes du tournoi.

Alors que la FIFA espérait inaugurer en grande pompe sa nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs, elle se trouve confrontée à un défi de taille: éviter des tribunes clairsemées lors des premiers matches.