1/6 La Coupe du Monde des Clubs se jouera aux États-Unis dès le 15 juin. Photo: Anadolu via Getty Images

Alexander Hornstein

Unique en son genre. Futuriste, mais aussi dans l’air du temps. Représentatif du passé, du présent et du futur à la fois. C’est ainsi que le président de la FIFA Gianni Infantino a décrit le trophée de la Coupe du monde des clubs à Donald Trump, lorsqu’il l’a présenté au président américain et aux représentants des médias à la Maison-Blanche.

Si le président de la FIFA aime faire l’éloge de ses propres projets, il faut dire que le trophée de la Coupe du monde des clubs mérite effectivement des adjectifs élogieux.

Une véritable nouveauté

Celui-ci ressemble à première vue à une assiette, mais il se compose en réalité d’un disque au centre et de trois éléments en forme d’anneau tout autour. Seul l’élément le plus à l’extérieur est ancré dans le socle, le reste peut être déplacé librement une fois ouvert. Pour cela, il faut une clé qui s’insère à l’arrière et qui permet ainsi la mobilité des éléments. Une véritable nouveauté parmi les trophées de football.

Le design de la forme déverrouillée rappelle une planète et des corps célestes. Sur le disque central sont gravées deux dates: le jour de la fondation de la FIFA, soit le 21 mai 1904, et le jour du match d’ouverture de la compétition, soit le 15 juin 2025. On y trouve également des symboles liés au sport, comme des gants, un terrain ou des footballeurs dans diverses positions de jeu.

Beaucoup d’inscriptions

Le trophée est en outre parsemé de passages de texte plus ou moins longs en 13 langues (grec ancien, arabe, allemand, anglais, français, hindi, italien, japonais, latin, mandarin, portugais, russe et espagnol). Une carte du monde représentant les 211 membres de la FIFA et les six confédérations a aussi sa place sur le trophée. L’objectif est de faire passer un message: le football unit le monde.

Mais cela ne s’arrête pas là: outre des titres de chapitres des lois actuellement en vigueur dans le football, on retrouve aussi des lois originales de 1863, issues de l’acte fondateur de la FIFA. Gianni Infantino, pour qui la Coupe du monde des clubs est un projet personnel, n’a pas manqué l’occasion d’apporter sa touche au trophée. Ainsi, son nom et sa signature figurent en bonne place sur le disque intérieur.

Pour la première fois, 32 clubs du monde entier se disputeront cet objet pendant quatre semaines à partir du 15 juin. «Celui qui soulèvera ce trophée entrera dans l’histoire.» Tel est le message qui a aussi été gravé sur l’un des anneaux de ce trophée décidément unique.