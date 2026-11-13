Dans la grisaille de l'automne fleurissent les promesses de demain

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Après les fastes de l'Amérique du Nord, voici la grisaille de Maribor. La jolie cité slovène n'a pas encore décidé en cette mi-novembre si elle était déjà entrée dans l'hiver ou non et cette hésitation se concrétise par une température pas vraiment froide, mais évidemment bien loin de la douceur du début de l'automne. Il n'est pas encore venu le temps de skier, mais il est encore possible de croiser des habitants buvant leur chope de bière à 3 euros en terrasse en sortant du boulot à 17h. Maribor, en ce milieu du mois de novembre, est entre chien et loup, un peu comme l'équipe de Suisse qu'elle accueille ce vendredi à deux pas du centre-ville, l'heureuse idée.

D'où sortent tous ces talents?

Le stade de Maribor se situe en effet à deux minutes à pied, littéralement, du coeur de la cité, ce qui est toujours une preuve de bon goût, et qui n'a rien d'étonnant, au fond, dans ce pays fou de sport qu'est la Slovénie, peut-être la nation européenne la plus performante dans l'élite, tous sports confondus, lorsqu'on ramène les exploits de ses sportifs à la taille de la population. Cette terre peuplée de 2,1 millions d'habitants a ainsi vu naître ces dernières décennies Tadej Pogacar, Luka Doncic, Janja Gambret, Primoz Roglic, Anze Kopitar, Goran Dragic et Tina Maze, ainsi que Jan Oblak, une légende vivante que les attaquants de la Nati verront de près ce vendredi soir. De quoi poser un pays sur la carte mondiale du sport, et largement, et une vraie démonstration de force qui prouve si besoin était qu'il n'y a pas qu'à Ouchy qu'on sait que les Slovènes ont du talent.

Un point fera le bonheur de la Suisse, sur le plan comptable

La Suisse n'affrontera que onze hommes ce vendredi, et heureusement, et, surtout, elle a déjà largement pris la mesure de cette équipe de Slovénie dont elle est qualitativement et indéniablement supérieure. Les Slovènes ont perdu deux fois en Suisse depuis une année, que ce soit dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde (3-0 à Bâle) ou lors du match aller de cette édition de la Ligue des Nations (2-1 à Lucerne). En terre slovène, la première rencontre s'était soldée par un 0-0 à Ljubljana, un résultat qui, ce soir à Maribor où la rencontre a été délocalisée pour cause de terrain impraticable dans la capitale, ferait de la Suisse la vainqueure du groupe avant même son dernier match, lundi à Saint-Gall contre l'Ecosse.

Un changement de génération? Oui et non

La Nati a donc besoin d'un point, c'est tout, mais elle jouera pour gagner ce vendredi, même sans son capitaine Granit Xhaka. Elle n'avait d'ailleurs pas eu besoin de lui pour remporter ses quatre premiers matches dans cette édition de la Ligue des Nations. La reconstruction est en marche, sans tout bouleverser, puisque dans le sillage de la Coupe du monde très réussie aux Etats-Unis et au Canada, seuls trois joueurs ont dit stop: Silvan Widmer, Noah Okafor et Christian Fassnacht. Pas de quoi craindre un creux générationnel, mais les soubresauts extra-sportifs de l'automne, entre les inévitables blessures et les polémiques inattendues liées au Covid, ont tout de même permis d'amorcer un premier et bien réel virage.

L'heure d'Alvyn Sanches, enfin?

Les nouveaux visages de cette Nati s'appellent notamment Zachary Athekame et Sascha Britschgi, tandis qu'Ardon Jashari a saisi sa chance en l'absence de Granit Xhaka et pourra continuer à le faire vendredi et lundi. Alvyn Sanches est lui aussi appelé à grandir, ce qu'il n'a pas encore fait avec la Nati où Murat Yakin lui préfère Fabian Rieder, jugé plus fiable et plus mature aujourd'hui en position de milieu offensif. Le Lausannois profitera-t-il de la blessure de Johan Manzambi pour montrer ses qualités d'ici à lundi? Et quid de Winsley Boteli, dont la courbe de forme descendante depuis un mois peut vouloir dire deux choses: soit il a surperformé, et était une météorite sans lendemain, comme d'autres avant lui, soit il est en phase d'apprentissage et de grandes choses sont encore à venir avec lui.

Chaque entrée est bonne à prendre

Ces jeunes talentueux sont les promesses de demain, et tout le monde le sait, car cette vérité est immuable dans le football: avoir du talent ne suffit pas, il faut être au bon endroit au bon moment pour le montrer. Pour plusieurs de ces jeunes, la prochaine occasion de briller leur sera offerte ce vendredi soir à Maribor, que ce soit dès le coup d'envoi ou en cours de rencontre. Une entrée de dix minutes, parfois, peut changer le cours d'une carrière. Dans les deux sens. A eux de forcer le destin.