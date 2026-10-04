Dan Ndoye est devenu indispensable à la Nati

Dan Ndoye a offert la victoire à la Suisse samedi à Lucerne contre la Slovénie en inscrivant le 2-1 juste avant la pause. L’ailier vaudois de Nottingham Forest est devenu l’un des joueurs les plus réguliers de la Nati au cours des deux dernières années.

Christian Finkbeiner

La voilà de retour, la fameuse célébration du lion! Dan Ndoye a dû attendre son neuvième tir dans cette campagne de Ligue des nations avant de pouvoir enfin rugir à nouveau. Le Vaudois de 25 ans n’aurait pas pu choisir meilleur moment pour inscrire son onzième but avec la Nati: ce samedi soir à Lucerne, il fêtait sa 40e sélection. Déjà.

Déjà l’un des cadres

Seuls six joueurs de l’effectif actuel comptent davantage de sélections que lui. Un constat qui montre à la fois le rajeunissement opéré par Murat Yakin – notamment en raison des absences de Breel Embolo, Ruben Vargas, Granit Xhaka et Denis Zakaria – et le statut désormais acquis par le Vaudois aux racines sénégalaises.

«Nous avons un bon mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs de qualité», souligne Dan Ndoye. À ses yeux, l’important est que les nouveaux venus adoptent la même mentalité.

Une semaine plus tôt à Skopje, Dan Ndoye avait encore manqué de réussite devant le but, même s’il avait déjà été, avec le double buteur Zeki Amdouni, le Suisse le plus en vue. À Glasgow, il a ensuite franchi un cap supplémentaire: meilleur Suisse de la rencontre et désigné homme du match, il avait provoqué l’expulsion d’un Écossais en début de partie avant d’être impliqué sur les 2-0 et 3-0.

Et voilà qu’il a enfin été récompensé contre la Slovénie. Une nouvelle fois décisif, mais cette fois directement au tableau d’affichage, avec le but de la victoire.

Une première saison compliquée en Angleterre

Si Dan Ndoye évolue à nouveau à son meilleur niveau avec la Nati, ce n’est pas un hasard. Après une première saison compliquée en Premier League, marquée par quatre (!) entraîneurs différents, plusieurs blessures et la perte de sa place de titulaire, il s’est imposé comme l’un des cadres de Nottingham Forest sous les ordres du nouvel entraîneur Oliver Glasner.

Avec la Nati aussi, il est devenu quasiment indispensable. Depuis l’Euro 2024, où il s’est véritablement révélé, Dan Ndoye s’est installé comme un incontournable de la sélection. Sa vitesse suffit à mettre n’importe quelle défense en difficulté. L’Écossais Jack Hendry peut en témoigner.

Mais Dan Ndoye a également prouvé qu’il savait être décisif devant le but. En quarts de finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, il avait notamment trompé Emiliano Martinez d’une frappe puissante peu après la pause, au terme d’un magnifique une-deux, pour ramener la Suisse à 1-1.

Mais pour Dan Ndoye, la Coupe du monde appartient désormais au passé. «C’était une belle expérience, mais c’est derrière nous.» Au football, il faut toujours regarder devant soi. «Nous devons penser à l’avenir.»

Mardi, contre la Macédoine du Nord, Ndoye et ses coéquipiers viseront une quatrième victoire consécutive, qui rapprocherait encore un peu plus la Nati d’un retour en Ligue A. Mais le grand objectif reste l’Euro 2028, organisé en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles et en Irlande. Là aussi, le lion de la Nati entend bien rugir à nouveau.