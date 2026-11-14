Le Portugal modifie le design du numéro 7 pour Cristiano Ronaldo

Le Portugal rend hommage à Cristiano Ronaldo en redessinant le célèbre maillot no 7. Après 23 ans en sélection, la star a annoncé sa retraite début novembre à 41 ans.

ATS Agence télégraphique suisse

En l'honneur de Cristiano Ronaldo, qui a pris sa retraite internationale, la Fédération portugaise de football (FPF) modifie le design du maillot portant le numéro 7.

«C’est une nouvelle occasion d’immortaliser la signification d’un numéro aussi particulier et de rendre hommage à l’héritage qu’il incarne», a déclaré la fédération portugaise avant le match de Ligue des Nations qui opposera samedi Braga le Portugal au Danemark: «Dès aujourd’hui, nous verrons donc un autre 7 sur le maillot, mais avec la même essence et la même fierté. L’ancien numéro sera conservé comme symbole d’une histoire qui ne tombera jamais dans l’oubli.»

Ce changement vise apparemment à garantir qu’aucun joueur portugais ne porte plus exactement le même maillot que celui du joueur ayant établi le record de sélections. Le changement le plus visible est la barre transversale dans le chiffre 7. Ronaldo, 41 ans, a mis un terme début novembre à sa carrière exceptionnelle en équipe nationale, après 23 ans, 234 sélections et 146 buts. Cette décision faisait suite à une grave dispute entre la superstar et le sélectionneur Jorge Jesus.