Thomas Castella répond toujours présent

Désormais âgé de 33 ans, Thomas Castella est arrivé à Lausanne en 2012. Il y a tout vécu et peut même désormais ajouter à sa liste d'expériences un dimanche après-midi à Winkeln. Le gardien du LS l'assure: ses coéquipiers et lui peuvent remonter la pente en championnat.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Arrivé au Lausanne-Sport en 2012, Thomas Castella y a disputé 17 rencontres de Coupe de Suisse, et toujours au moins une par saison depuis 2019. Le fidèle soldat est toujours là, prêt à répondre présent lorsque son coach fait appel à lui. Et Luka Elsner a eu la bonne idée de le titulariser tant face à Kosova Neuchâtel au premier tour (6-0) que ce dimanche à Winkeln (7-0), ce qui est une récompense justifiée pour un gardien toujours performant sous le maillot bleu et blanc.

Sera-t-il encore sur le terrain en 8es de finale face à GC début décembre? Rien n'a filtré publiquement pour le moment d'un éventuel accord entre son entraîneur Luka Elsner et lui pour qu'il joue tous les matches de Coupe. Et l'histoire des dernières années montre que Thomas Castella est très souvent invité à s'asseoir sur le banc au moment où l'adversité augmente, mais l'entraîneur du LS a le droit de prendre une décision différente cette fois. Réponse dans un peu plus d'un mois.

Attentif sur un contre saint-gallois en fin de première période

En attendant, le portier fribourgeois du LS fait le boulot et le fait bien, que ce soit en Coupe ou lors des affiches de prestige cette saison face à Flamengo et Manchester United. Difficile cependant de trouver des images de lui en action ce dimanche au Stadion Gründenmoos, déjà parce que les photographes présents ont privilégié l'autre moyen du terrain, et aussi, il faut bien le dire, parce que la majorité des actions se sont déroulées loin de lui. Mais il n'empêche: il est intervenu à bon escient quand il le fallait et a eu le grand mérite de rester concentré durant 90 minutes. Un contre saint-gallois en fin de première période aurait d'ailleurs pu mal tourner pour le LS si son gardien n'avait pas bien anticipé un ballon en profondeur, mais Thomas Castella, attentif, est sorti de son but au bon moment.

«Peu importe l'adversaire, on doit être solides défensivement», a-t-il rappelé après la rencontre, interrogé par Blick. Ce large succès doit être l'occasion pour les attaquants du LS de retrouver un peu de confiance, eux qui ont marqué les sept buts de la rencontre (Levy Nene, Enzo Molebe, Seydou Traoré, Omar Janneh).

«C'est toujours bon à prendre. Il faut retrouver ce plaisir de jouer ensemble et de se créer des occasions collectivement», assure le gardien du LS, lequel a apprécié son dimanche. «C’est ça, la magie de la Coupe! Une belle pelouse, une tribune bien remplie, des gens heureux… On voit que ce genre de match est important. On a fait le travail, on passe au tour suivant, tout va bien.»

«Il faut savoir gérer ces moments compliqués»

Ce deuxième tour de Coupe de Suisse fort sympathique représente une belle parenthèse dans un championnat pour l'heure compliqué, avec une seule victoire en dix matches.

« C’est clair que c’est dur. Il y a des moments compliqués comme ça. Il faut savoir les gérer et ne pas se renfermer sur soi-même, parce qu’on n’avancera pas», assure Thomas Castella, qui en a vécu beaucoup avec le LS depuis 2012 et connaît les ingrédients à mettre pour s'en sortir. «C'est de toute façon collectif, jamais individuel. Il faut trouver les solutions ensemble. Je ne dis pas que c’est simple, mais il faut le faire.»

Des cadres très importants

Dans un LS en constante mutation, les joueurs cadres comme Olivier Custodio et lui ont un rôle prépondérant à jouer pour garder le cap et tenter de redresser la barre. «On voit qu'on a de la qualité dans l'équipe, c'est évident. Notre tâche à Oli et moi, mais aussi à des joueurs comme Morgan Poaty, Alexis Blin et Nicolas Cozza, et j'en oublie certainement à chaud comme ça, c'est de trouver les mots justes hors du terrain et de répondre présent quand on joue. Une équipe aussi jeune que le LS a besoin de joueurs d'expérience, pour permettre au talent de tout le monde de pouvoir s'exprimer.»

Quand son prochain match aura-t-il lieu?

Dimanche à Tourbillon, il reprendra place sur le banc et encouragera Melvin Mastil du mieux qu'il le peut. Thomas Castella connaît son rôle dans l'effectif et l'accepte, lui qui vient de passer quatre saisons en soutien de Karlo Letica. Il a désormais un jeune portier à accompagner et le fera avec tout le professionnalisme nécessaire et répondra présent quand son entraîneur fera appel à lui. Que ce soit face à Grasshopper en huitièmes de finale, à un autre moment en cas de blessure ou de suspension du titulaire ou seulement la saison prochaine. Quoiqu'il arrive, il se mettra au service de son employeur. Fidèle à lui-même.