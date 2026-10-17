Le coup de canon de Liam Chipperfield permet à Sion d'éviter le piège

Vainqueur 2-0 à Cham, le FC Sion sera au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Liam Chipperfield, entré à la pause, a servi de détonateur. Benjamin Kololli a lui marqué en fin de match.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ecrivons-le d'entrée: le FC Sion galérait ce samedi à Cham, sous une pluie continue et sur un terrain qui devenait de plus en plus compliqué au fil des minutes. La solide formation de Promotion League, troisième de son championnat, compliquait sévèrement la vie des Valaisans, lesquels n'avaient aucune raison d'être confiants à la pause de ce 16es de finale de Coupe de Suisse très attendu (2150 spectateurs). Il serait exagéré, et même complètement faux, de prétendre que Sion était en difficulté et aux portes de l'élimination, car Cham n'était de loin pas l'équipe la plus dangereuse. Mais à 0-0 à la pause, sur ce terrain et avec la détermination mise par les joueurs zougois, le piège se rapprochait grandement.

Rien de grave pour Kreshnik Hajrizi

Kreshnik Hajrizi, de retour de blessure, était titulaire ce samedi pour le plus grand bonheur de Didier Tholot. Privé de Baltazar Costa, le technicien français a fait monter Noé Sow d'un cran a pu reformer sa fameuse charnière centrale composée de l'international kosovar et de Jan Kronig. Hélas, Kreshnik Hajrizi a dû sortir à la pause, mais pour un coup, seulement. Son état de santé ne suscitait aucune inquiétude dans les couloirs de l'Eizmoos après la rencontre, fort heureusement pour les Valaisans.

Liam Chipperfield entre et marque

Il n'en reste pas moins que le défenseur central n'était plus sur le terrain à la reprise, remplacé par Liam Chipperfieid. Un changement contraint et forcé pour Didier Tholot, qui a quand même eu le nez fin en faisant entrer le petit milieu de terrain, puisque c'est lui qui a ouvert la marque à la 49e d'une frappe monumentale prise de 25 mètres. 1-0 pour Sion, le plus dur était fait dans cette rencontre.

Rilind Nivokazi a alors obtenu un penalty à la suite d'un duel entre costauds, mais l'avant-centre, qui a insisté pour le tirer, a manqué le cadre. Titulaire alors que Winsley Boteli était sur le banc, «Nivo» n'a pas profité de ce match pour reprendre confiance, loin de là. Sion s'est alors fait une ou deux frayeurs sur coup de pied arrêté, mais a tenu bon et a pu doubler la mise grâce à Benjamin Kololli dans les arrêts de jeu (94e, 2-0).

«On n'a pas été flamboyants, mais on est là»

Au final, la qualification de Sion s'est révélée méritée, même s'il a fallu attendre la deuxième période pour faire la différence. «On n'a pas été flamboyants, mais on est là, on est au prochain tour. On a été beaucoup plus compacts, plus disciplinés qu'on l'a été à Servette», a réagi Didier Tholot après la rencontre. L'essentiel est fait!