Voici les plus grandes surprises dans l'histoire de la Coupe de Suisse

Une nouvelle édition de la Coupe de Suisse débute ce week-end. De temps en temps, on assiste à des sensations. Blick vous propose un aperçu des plus grandes surprises de l'histoire centenaire de la compétition.

Carlo Emanuele Frezza

Ce week-end, sur de nombreux terrains de football suisses, ce sera à nouveau David contre Goliath. Le premier tour de la Coupe de Suisse est au programme. Comme le veut la tradition, il y aura de nombreux duels entre clubs professionnels et amateurs.

Les petites équipes ne se font pas beaucoup d'illusions. C'est la fête sportive qui prime et non le résultat. La différence de qualité est trop grande et les favoris se sont trop souvent imposés. L'une ou l'autre sensation a tout de même eu lieu au cours des cent ans d'histoire de cette compétition.

Saint-Gall (LNA) – SV Schaffhouse (2e ligue) 1-3 AP

Le 3 janvier 1943, Saint-Gall affronte le petit SV Schaffhouse en seizième de finale. Après 90 minutes, le score est de 1 à 1, ce qui est déjà un énorme succès pour le club de deuxième ligue de la ville de Munot. Mais il y a encore mieux. Lors des prolongations, l'outsider met effectivement les Saint-Gallois à terre.

Winterthour (LNA) – Brunnen (2e ligue) 1-2 (en match aller-retour)

Le seizième de finale oppose début décembre 1957 le FC Brunnen, club de deuxième division, à Winterthour. Le match se termine sur le score de 1 à 1 après prolongation. Au match retour, les joueurs de Suisse centrale créent la sensation à Winterthour. Ils gagnent 1-0 et se qualifient pour les huitièmes de finale.

Küssnacht (2e ligue inter) – Saint-Gall (Super League) 2-1

Le 22 octobre 2005, le FC Saint-Gall doit se rendre à Küssnacht am Rigi pour le 2e tour. Et les Brodeurs ont une impression de déjà-vu. Comme au temps de la guerre, ils se ridiculisent contre un club de bien plus faible niveau.

FC Buochs (2e ligue inter) – BSC Young Boys (Super League) 1-0

Le 20 septembre 2014, les joueurs de Suisse centrale éliminent YB au deuxième tour. Et pour cela, un seul but suffit. Les Nidwaldiens se hissent même jusqu'en quarts de finale. Jamais un club de 2e ligue inter n'était allé aussi loin.

D'autres sensations en Coupe

Ce n'est donc que quatre fois qu'un club de quatrième division ou plus bas a réussi l'exploit d'éliminer un club de l'élite de la Coupe. Les clubs de troisième échelon y sont parvenus bien plus souvent. À l'image des SR Delémont. En 1982/83, les Jurassiens ont battu Xamax. En 2012, ils ont éliminé Lucerne. Et la saison dernière, ils ont éliminé deux clubs de Super League, Saint-Gall et Lucerne.

Mais c'est le club de village bernois FC Lengnau qui a fait la une des journaux en 1985. Cette année-là, il a remporté une victoire sensationnelle en seizième de finale contre le vainqueur de la Coupe en titre, le FC Aarau d'Ottmar Hitzfeld. Aujourd'hui encore, c'est l'un des plus grands coups de la Coupe.