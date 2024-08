Quel club va réussir à attirer Zeki Amdouni?

1/6 Zeki Amdouni va-t-il quitter Burnley après seulement un an?

Stefan Kreis et Tim Guillemin

Non, Zeki Amdouni (23 ans) ne manque vraiment pas de confiance en lui. Lors des quarts de finale de l'Euro contre l'Angleterre, il a tiré son penalty avec sang-froid. La saison dernière, alors qu'il était remplaçant, il s'est emparé du ballon à Old Trafford et l'a également marqué du point de penalty à trois minutes de la fin. Même en dehors des matches, le pied magique fait des choses que d'autres footballeurs ne se permettraient même pas en rêve.

Le joueur de 23 ans, qui a été renvoyé du centre de formation du Servette FC à 13 ans et qui jouait encore à Etoile Carouge il y a cinq ans, est donc très convoité sur le marché des joueurs. Il est cependant peu probable que le champion d'Europe suisse reste au Burnley FC et passe la saison en deuxième division anglaise. Lors de la victoire 4-1 contre Luton en début de saison, le Genevois ne figure pas dans l'équipe, notamment parce qu'il a commencé la préparation plus tard en raison de l'Euro, mais surtout parce que les responsables ne prévoient plus de faire appel à leur attaquant cette saison. Zeki Amdouni étouffe d'ailleurs lui-même les rumeurs naissantes selon lesquelles il serait blessé.

Il assure ne pas l'être, écrit Zeki Amdouni en personne par Whatsapp. Il ne peut pas en dire plus. Parce qu'il s'agit maintenant de son avenir. Et que son conseiller Paul Bollendorff s'agite en coulisses. Des dizaines de clubs des meilleurs championnats européens ont fait passer des entretiens au Genevois, plusieurs d'entre eux sont très chauds pour cet attaquant doué des deux pieds, qui a disputé 34 matches de Premier League avec Burnley la saison dernière.

Sous contrat jusqu'en juin 2028

Avec les Clarets, il a encore un contrat jusqu'en juin 2028. Théoriquement le club du comté anglais de Lancashire pourrait donc empêcher un transfert. D'autant plus qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'Amdouni génère des recettes de transfert substantielles après un championnat d'Europe plutôt décevant pour lui sur le plan personne. Mais sa non-convocation lors du premier match de la saison ne plaide pas en la faveur du scénario qui le verrait rester à Burnley. Tout indique actuellement qu'il se dirige vers un prêt avec option d'achat.

L'été dernier, Zeki Amdouni a été transféré à Turf Moor pour 18 millions. Il y a trouvé un entraîneur, Vincent Kompany, qui le suivait depuis des années et misait à fond sur lui. Mais depuis, le Belge s'est engagé avec le Bayern.

Rien n'indique cependant qu'il souhaite faire venir Zeki Amdouni chez le champion d'Allemagne. Même avec sa grande confiance en lui, le Genevois ne rêve d'ailleurs pas d'un tel scénario.