Voici comment Printse-Nendaz espère résister face à YB

Le FC Printse-Nendaz disputera samedi un match de gala face à Young Boys. Et malgré les six divisions d'écarts, Christian Zermatten et ses joueurs, bien conscients de l'ampleur de la tâche, pensent l'exploit possible.

1/7 Christian Zermatten a passé de nombreuses années au FC Sion, occupant plusieurs postes différents.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Printse-Nendaz, pensionnaire de deuxième ligue valaisanne, peut-il éliminer Young Boys, champion de Suisse en titre? Si dix suiveurs du football suisse sur dix diraient que «non», le début de saison très compliqué des Bernois et la fameuse «magie de la Coupe» laissent les Nendards croire à l'exploit.

«Certains arguments parlent en notre faveur, comme par exemple la dimension du terrain, acquiesce Christian Zermatten, nouvel entraîneur du FC Printse-Nendaz. YB aura également probablement le match de Galatasaray en tête et viendra peut-être avec une inconsciente prise de haut de notre équipe. Ce qui n'est pas méchant, mais naturel chez une équipe professionnelle.»

La Coupe de Suisse? Dans les gènes de tous les Valaisans

Le Valaisan, passé de nombreuses années par le FC Sion dans plusieurs rôles différents, estime donc à «1 ou 2%» les chances de son équipe. «Nous restons très lucides sur la différence entre la première division et la nôtre.»

Pour réussir l'exploit, Christian Zermatten et ses joueurs pourront compter sur plus de 2000 spectateurs, qui ont la Coupe «dans leurs gènes», dans leur petit stade des Grangettes aménagés pour l'occasion. «La Coupe est importante en Valais, dans toutes les régions. Sion a créé un phénomène qui s'est propagé. Tout le village, toute la commune, tout le périmètre nendard ne parle que de ce match. Ils vont nous encourager et faire en sorte qu'on ait un appui énorme.»

Pas de changement dans l'approche

Et les Nendards en auront besoin, eux qui disputeront ce samedi leur premier match officiel de la saison, contre des Bernois qui en comptent déjà cinq de Super League. Même la préparation de la rencontre n'a pas pu être optimale, avec plusieurs joueurs en vacances. «C'est ce qui caractérise le football amateur. Cela se traduit par des absences souvent longue durée. J'ai certains joueurs qui ne rentrent que ce vendredi et que je dois mettre sur la feuille de match. Je n'ai pas de référence sur eux, car je viens d'arriver au club, donc c'est un peu compliqué», détaille le Valaisan qui se réjouit d'avoir tout de même pu bien travailler ses principes de jeu depuis le 5 juillet.

Grand habitué des rencontres de Coupe pour en avoir disputées dans cinq pays différents (Suisse, Algérie, Maroc, Tunisie et Côte d'Ivoire), le technicien valaisan voit la clé de la partie se trouver dans son approche. «Il ne faut surtout pas différencier cette rencontre d'une autre. Nous ne devons pas mettre en place des choses que les joueurs n'ont pas l'habitude de faire. Cela pourrait générer une certaine pression supplémentaire inutile. Je réunirai les gars deux heures avant le coup d'envoi, dans un café du coin, pour leur parler. Rien de plus.»

Publicité

Certains joueurs ont écourté leurs vacances

Pour illustrer encore tout l'engouement que suscite cette partie, Christian Zermatten partage le fait que certains de ses éléments ont écourté leurs vacances pour être présents samedi. «J'ai reçu des messages pour me dire qu'ils avaient changé leur billet d'avion pour cette échéance. C'est bon signe, mais cela ne veut pas dire qu'ils seront titulaires pour autant.»

L'affiche a-t-elle d'ailleurs augmenté les demandes de transfert vers le FC Printse-Nendaz cet été? «Non, car j'ai tout de suite essayé de freiner les choses dans le sens où l'effectif n'a pas trop bougé par rapport à la saison dernière et la victoire en Coupe valaisanne, répond le Valaisan de 58 ans. J'ai eu quelques demandes, mais ça s'est immédiatement arrêté à la réponse négative.»

«Tenir le plus longtemps possible»

C'est donc un groupe qui se connait bien, dirigé par un entraîneur d'expérience, qui tentera de faire tomber Young Boys aux Grangettes. «Nous ne voulons pas faire que défendre, mais il faudra tenir le plus longtemps possible sans prendre de but, chose qui pourrait mener les Bernois à un agacement qui pourrait nous être bénéfique», assure Christian Zermatten, bien conscient que la marche sera très haute pour son équipe.

«En tant que technicien et joueur, nous devrons nous focaliser sur l'essentiel, être digne et respectueux de notre adversaire. Et la meilleure chose pour cela, c'est de faire un super match.» YB est prévenu.