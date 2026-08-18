Francesco Ruberto, le «numéro 2 parfait» du FC Sion

Après une saison entière sans jouer, Francesco Ruberto a enfin disputé ses premières minutes avec le FC Sion. L'occasion de mettre en lumière un numéro 2 précieux dans l'ombre.

Bastien Feller Journaliste Blick

«C’est vraiment le numéro 2 parfait.» Ces propos sont ceux de Didier Tholot envers son portier Francesco Ruberto, après le succès du FC Sion à Chiètres au premier tour de la Coupe de Suisse (1-6). «Quelqu'un de très important pour le groupe», appuie le Bordelais, qui lui a offert au stade Erli sa première apparition sous le maillot sédunois.

Une première rencontre qui s'est faite attendre, puisque le gardien de 33 ans, arrivé en Valais à l'été 2025, n'a pas disputé la moindre minute la saison dernière. Anthony Racioppi avait en effet été aligné lors de tous les matches de championnat et de Coupe, même lors du premier tour face à Ajoie-Monterri (2e ligue inter).

Premières minutes avec le FC Sion

Ce début de saison, très chargé pour les Valaisans avec les qualifications pour la Conference League, a cette fois-ci incité Didier Tholot à donner sa chance à Francesco Ruberto. Mais pas que. «Rien que pour l’esprit qu’il a par rapport au groupe, par rapport à Anthony, il méritait de jouer ce match-là», explique le coach du FC Sion, qui comme souvent ne veut pas se projeter et n'assure pas que le natif de Sambiase en Italie aura droit au 2e tour face au SC Cham.

S'il ne devait pas jouer, il y aurait fort à parier qu'il ne ferait pas la tête, lui qui est la définition même du joueur d'équipe. «Il a un rôle important de grand frère. Il est toujours là, il est toujours motivé. Même quand on fait des séances après l’entraînement pour les attaquants, il est toujours là, il les chambre», poursuit Didier Tholot, rejoint dans le constat par Josias Lukembila. «C’est un travailleur, il ne lâche jamais rien. Il est toujours là pour nous soutenir, pour nous pousser à nous donner toujours à 100%. Cela fait du bien d’avoir quelqu’un comme ça dans l’équipe.»

«Je resterai prêt et disponible»

«Il me fait penser à quelqu’un que j’ai eu quand j’étais entraîneur à Pau: Benjamin Bertrand, qui est maintenant mon adjoint et qui était exactement pareil, confie Didier Tholot. Plus tourné vers le groupe que vers soi-même, et ça, c’est vraiment important pour le groupe.»

Face à Chiètres, Francesco Ruberto a vécu une après-midi tranquille, même s'il a été contraint d'aller chercher une fois le ballon au fond de ses filets. Cela sur la seule incursion fribourgeoise dans sa surface. Pas de quoi toutefois lui retirer son sourire. «Hier, le coach m’a dit que j’allais jouer aujourd’hui. Je suis vraiment content qu’il m’ait donné la possibilité de jouer», remercie le portier du FC Sion, qui assure avoir passé un beau moment ce dimanche. «Il faut savoir faire preuve de patience. Pour la suite, si le coach décide de faire jouer Anthony, je resterai prêt et disponible pour aider l'équipe, comme la saison dernière.»