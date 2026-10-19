«Il faut transférer cette énergie en points, c’est une évidence»

Vainqueur 7-0 à Winkeln dimanche, le Lausanne-Sport a marqué autant de buts en un match que durant tout le championnat (dix matches). Mieux: ses attaquants ont été à la fête. Luka Elsner ne «fait pas une montagne» de cette qualification, mais veut transformer cet élan en points.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Forcément, Luka Elsner a plus apprécié son dimanche à Winkeln, au pied du grand stade du FC Saint-Gall, que ses virées en Coupe de France, une compétition bien plus piégeuse pour les pros que la gentille Coupe de Suisse. En 2022, Le Havre du coach slovène était allé s'incliner à Alençon, formation de National 3, mais l'écart de niveau est tellement énorme entre les divisions amateures françaises et suisses qu'il ne fallait absolument rien craindre ce dimanche face à l'équipe saint-galloise de 2e ligue. Le Lausanne-Sport a fait le boulot, calmement, ouvrant même la marque après cinq minutes grâce à Enzo Molebe. Même si le score n'était que de 1-0 à la pause, le 7-0 final ne laisse aucune place au doute.

Le déplacement à Winkeln restera dans les mémoires des 110 supporters du LS à avoir effectué le déplacement et laissera sans doute des regrets à ceux qui sont restés devant leur téléviseur à essayer d'imaginer l'ambiance. Le club amateur s'est vraiment donné de la peine pour le tout premier deuxième tour de Coupe de Suisse de son histoire et a parfaitement réussi son pari. Luka Elsner, d'ailleurs, a apprécié l'effort et a tenu à le souligner.

«On n'en fait pas non plus une montagne»

«L'organisation était top, l'accueil aussi, et le terrain également! Les conditions étaient idéales», a complimenté l'entraîneur du LS, satisfait de tout le processus. Et sur le terrain, son LS a été sérieux et a marqué sept fois, exclusivement grâce à ses attaquants. Pour une équipe qui a même marqué le même nombre de buts en dix journées de championnat, il ne s'agit pas vraiment d'un fait anecdotique. Ni d'une évidence.

«On a senti des joueurs qui se sont connectés, qui ont pris du plaisir à jouer ensemble et à créer des situations. On était un peu ronronnants en première mi-temps, mais on a vraiment passé un cap après la pause, dans l’implication, l’efficacité et les connexions entre nous. Ce match doit nous donner un peu de confiance. Après, on n’en fait pas non plus une montagne: c’est normal qu’on se qualifie ici», a réagi Luka Elsner, pour Blick, après la rencontre.

Un but qui peut faire du bien à Omar Janneh?

Enzo Molebe a marqué deux fois, Levy Nene a inscrit le 2-0, et Seydou Traoré s'est offert un hat-trick. Et même Omar Janneh, avant-centre en panne de confiance (un but en championnat), a inscrit le 4-0 à la 69e, alors que son match avait été extrêmement compliqué jusque-là.

«Ça me fait plaisir et je pense que ça lui fait plaisir aussi», a réagi son entraîneur, qui a peut-être vu un déclic dans cette réussite. «En tout cas, après son but, j'ai trouvé ses deux passes décisives vraiment bonnes, dans le sens où il partage avec les joueurs autour de lui, il est précis dans ce qu’il fait et, surtout, il sent les situations de jeu. Ça m’a fait encore plus plaisir que son but.»

Après l'avoir fait débuter sur le banc la semaine précédente à Saint-Gall, Luka Elsner se voit-il relancer son avant-centre à Sion dimanche? «On verra. On a besoin de tous et on doit s’accompagner les uns les autres pour être au maximum de nos capacités. Omar est un élément qui sera important pour notre saison.»

Alexis Blin peut encore monter en puissance

Un joueur qui est lui un titulaire indiscutable alors qu'il vient d'arriver s'appelle Alexis Blin. Après avoir déjà montré une belle personnalité à Saint-Gall, le Français a impressionné ce dimanche. La blessure de Koba Koindredi a obligé le LS à réagir dans l'urgence et il semblerait que le club vaudois ne se soit pas trompé avec ce milieu de terrain riche d'une belle expérience. «Il est prêt mentalement et on le voit, mais il lui reste encore quelques semaines de travail pour être prêt physiquement, parce qu’il est capable de faire encore plus de courses et d’être partout sur le terrain. En revanche, il nous apporte déjà cette fiabilité, ce leadership et cette expérience dont on a besoin dans l’équipe. On a commencé le match avec trois joueurs de 19 ou 20 ans devant. Nous avons donc besoin de certitudes et d’expérience dans d’autres secteurs de jeu. Il nous fait du bien», apprécie son coach.

Une énergie qui fait plaisir

Après une victoire facile comme celle-là, la question est évidente: peut-elle être utile en championnat, où le LS cherche à quitter la dernière place? Luka Elsner est-il toujours satisfait de son groupe à l'entraînement? Ce dimanche, en tout cas, le LS a semblé être une équipe heureuse, ce qui ne peut pas être mauvais à prendre.

«Sincèrement, on a bien évolué dans l’énergie, l’investissement et surtout l’agressivité. C’est très important pour moi: la capacité à gagner les duels et à mettre cette intensité déjà à l’entraînement. Toute la trêve internationale a été bonne. Notre match à Manchester était également très bon dans ce sens. On évolue petit à petit», assure Luka Elsner, qui sent son équipe monter en puissance.

Des points, vite!

«On l’a senti par phases contre Saint-Gall, même si notre capacité à nous créer des occasions faisait défaut. Mais on doit au moins avoir cette base : un combat constant, de la compacité, du travail les uns pour les autres et la capacité à être solides défensivement. Ensuite, petit à petit, les joueurs apprennent à se comprendre et à sentir les mouvements les uns des autres. On progresse.» Un temps. «Il faut transférer tout ça en points, c’est une évidence.» Prochaine étape, dimanche à Tourbillon.