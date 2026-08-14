Le Lausanne-Sport a facilement défait le FC Kosova Neuchâtel à la Tuilière vendredi soir (6-0). Cela au terme d'un premier tour de Coupe de Suisse auquel il manquait de son charme habituel.

Thomas Freiburghaus Journaliste

La magie de la Coupe de Suisse était difficilement palpable à la Tuilière vendredi soir, à l’occasion du premier tour entre le Lausanne-Sport et le FC Kosova Neuchâtel. Principalement parce que le club chaux-de-fonnier n’a pas pu accueillir le club de Super League dans son stade de la Charrière.

Omar Janneh enfin buteur

Sur le terrain, les romantiques pouvaient encore espérer que le Petit Poucet ferait douter le plus longtemps possible le club évoluant cinq divisions au-dessus. Mais le LS a vite tué les espoirs des quelques naïfs présents dans les tribunes (garnies par 3131 spectateurs). Car dès la 4e, Florent Mollet, décidément en jambes en ce début de saison, a pu inscrire le 1-0 pour les locaux, dans un angle improbable et après un 4 contre 1 suite à un alignement chaux-de-fonnier des plus douteux.

On pouvait alors penser que le Lausanne-Sport allait dérouler. Mais l'attaque lausannoise, pas des plus en forme sur les premiers matches de championnat, a longtemps pécloté, son buteur Omar Janneh en tête de file. Autour de la demi-heure de jeu, l’attaquant espagnol a manqué deux grosses occasions, que le gardien Suan Besic a, il faut le dire, brillamment repoussé.

Mais à la 43e, Omar Janneh a pu se rattraper. Suite à un corner du LS, il a repris de la tête. Un essai encore détourné par le gardien du FC Kosova Neuchâtel sur son poteau. Le plus prompt à pousser le ballon au fond était ce même Omar Janneh, qui inscrivait le 2-0 juste avant la mi-temps et son premier but de la saison.

Premières minutes et doublé pour Enzo Molebe

La deuxième mi-temps a repris sur les mêmes bases que la première, le FC Kosova Neuchâtel ne passant toujours pas la ligne médiane et le LS peinant à transformer ses occasions devant le but chaux-de-fonnier. Jusqu'à ce qu'Omar Janneh ne soit, pour la deuxième fois de la soirée, le plus vif à réagir sur corner, pour botter le cuir au fond des filets de Suan Besic, à la 61e.

La suite de la partie a aussi été l'occasion de voir les débuts de Thomas Cordier et Enzo Molebe, jeunes recrues estivales venues de France, avec le maillot lausannois sur les épaules. Ils ont rejoint Tyler Fredricson, qui a connu une première titularisation très propre avec le LS. Enzo Molebe, venu de l'Olympique Lyonnais en prêt, a même pu inscrire son premier but avec Lausanne, à la 65e.

Cinq minutes plus tard, Sékou Koné a encore corsé l'addition, inscrivant le 5-0 d'une superbe frappe enroulée, en dehors de la surface de réparation. Les Chaux-de-Fonniers lâchaient quelque peu physiquement et le sixième but est tombé des pieds d'Enzo Molebe, auteur d'un doublé pour sa première avec le LS. La pluie de buts s'est arrêtée là pour le LS, qui n'a eu aucun piège (0 tir du FC Kosova NE) à éviter dans son propre stade.