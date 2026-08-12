Privé de son stade habituel, le FC Kosova Neuchâtel ne peut recevoir le Lausanne-Sport dans le Haut du canton. Une déception pour les uns, un soulagement pour les autres.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Ah, le charme de la Coupe de Suisse! Les clubs de Super League qui se déplacent sur les champs de patates des clubs régionaux de 2e ligue. Cette année, le FC Kosova Neuchâtel, club de 2e ligue, s’apprêtait à vivre l’expérience de l’hôte, après avoir hérité du Lausanne-Sport au premier tour de la Coupe de Suisse.

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Mais le LS ne se déplacera pas dans le Haut du canton neuchâtelois (le FC Kosova Neuchâtel est un club chaux-de-fonnier). Malheureusement, le club communautaire albanais ne pourra jouer dans son fief: le mythique stade de la Charrière. «Le terrain principal ne sera pas disponible jusqu’à fin août, ils sont en train de changer le synthétique», nous renseigne Behar Osmani, président du FC Kosova Neuchâtel.

Vendredi après le boulot

Malgré l’indisponibilité du plan A, le club a vite sondé la ville (presque voisine) du Locle. «Notre envie, c’était de jouer dans le Haut du canton de Neuchâtel. Mais pour des raisons de sécurité, ils n’ont pas donné suite…», continue le président. Sans domicile fixe, le club neuchâtelois s’est alors tourné vers son adversaire, qui a tout naturellement accepté de lui ouvrir les portes de la Tuilière.

Tant pis pour les romantiques et les suiveurs du club. D’autant que l’horaire (vendredi à 20h15) n’est pas une main tendue pour ces derniers. «C’est un peu dommage, surtout pour un club amateur comme le nôtre. Les joueurs ont tous un travail. Mais la plupart des gens qui sont au stade d’habitude nous ont dit qu’ils seraient là à Lausanne», rassure Behar Osmani.

Malgré les complications, le président du FC Kosova Neuchâtel se réjouit de ce premier tour de Coupe de Suisse pour son club. Et sait que malgré la délocalisation, l’horaire et la différence de niveau, le charme de la Coupe réside dans les surprises potentielles. «C’est pour ça qu’on aime le foot, il y a toujours quelque chose à espérer. On va préparer ce match comme si on allait le gagner! Et si on donne tout, on ne sera pas déçu», lance-t-il.

Karim Sow pas malheureux

Du côté du Lausanne-Sport, le coach Luka Elsner a également parlé de préparer cette partie comme une autre, après le match nul face à YB en Super League, samedi dernier. «On ne va pas se servir de ce match pour faire des expérimentations», a-t-il dit à propos de son animation offensive, notamment. L’entraîneur slovène du LS «respecte chaque adversaire» et compte bien ne pas se faire surprendre par le club de 2e ligue neuchâteloise.

Pour Karim Sow, défenseur central lausannois, cette partie à domicile tombe presque comme un soulagement: «Quand tu joues à l’extérieur, ça peut être vraiment dur. Je me souviens du match à Aemme, il y a deux ans…» Dans l’Emmental, à côté des vaches, le LS s’était finalement imposé 4-0, non sans avoir ramé en première mi-temps.

«Là, ce sera plus simple, sur un terrain où on pourra jouer», rigole Karim Sow, lequel espère que le public viendra nombreux pour le premier match de Coupe de Suisse à domicile depuis… novembre 2023 (huitième de finale perdu face à Lugano). «Que ce soit pour eux ou pour nous, ce sera une bonne expérience. En espérant la victoire, elle est obligatoire», conclut Karim Sow, se souvenant du rôle de Goliath de son Lausanne-Sport.