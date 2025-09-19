C’est une première dans l’histoire de la Coupe suisse. Le FC Communal Le Locle, club de deuxième ligue neuchâteloise, s’est qualifié deux saisons de suite au second tour de la compétition. Éliminé contre Zurich la saison dernière, Communal peut rêver plus grand samedi.

1/2 En s’imposant au premier tour face au FC Saxon, le club neuchâtelois s’est offert le droit de rêver en Coupe de Suisse Photo: DR

Robin Smania

C’est peut-être la plus belle histoire de cette Coupe de Suisse 2025/2026. Le FC Communal Le Locle, club de deuxième ligue du canton de Neuchâtel, disputera ce samedi à 17h le deuxième tour de la compétition pour la seconde saison consécutive. L’année dernière, le club neuchâtelois s’était qualifié en remportant la Coupe neuchâteloise, et les Loclois avaient réussi l’exploit d’éliminer Prishtina Bern, équipe de 1re ligue, avant de s’offrir un énorme match contre le FC Zürich, perdu seulement sur le score de 0-3.

Et cette saison, rebelote! Communal a remporté la Coupe neuchâteloise 2024/2025 et, au premier tour de la Coupe de Suisse, a éliminé le FC Saxon Sports, pensionnaire de deuxième ligue valaisanne. Désormais, c’est le Grand-Saconnex, club genevois de Promotion League, qui se présente.

Douche froide

Le FC Communal Le Locle vit toutefois un été et un début de saison mouvementés. Une grande partie de l’effectif de l’an dernier a quitté le club, et Simao Costa, l’entraîneur qui avait mené les Loclois à ces deux participations consécutives à la Coupe de Suisse, s’en est allé après seulement deux matchs de championnat. Flamur Nitaj, entraîneur expérimenté de la région neuchâteloise, a alors pris les rênes de l’équipe.

«Seulement deux ou trois joueurs de l’année dernière sont restés. Le reste de l’équipe n’a pas vécu cette expérience de la Coupe de Suisse, mais ce sont des joueurs de qualité, et ils vont avoir la chance d'y participer cette année», relativise le nouvel entraîneur. «C’est clair qu’on aurait préféré tomber contre un club de Challenge League ou de Super League, mais on ne va pas manquer de respect à Grand-Saconnex. Ce sont les lois du tirage. On sait que ça va être très difficile, mais il faut y aller sereinement et avec de la confiance.»

Pas le même attrait que l'an dernier

Autre changement notable: l’an dernier, le FC Communal Le Locle avait disputé sa rencontre de gala contre le FC Zürich sur le terrain du FC Le Locle, autre club de la ville. Cette fois, l’équipe neuchâteloise accueillera Grand-Saconnex sur son propre terrain, au stade du Communal.

«Ce match n’aura pas la même ampleur que celui de l’année dernière. On s’est renseignés et il y aura beaucoup moins de monde, donc on peut supporter ça chez nous», explique Bekim Fifaj, président du FC Communal Le Locle. L’année dernière, près de 2900 personnes s’étaient déplacées pour assister au match contre Zürich, créant un véritable engouement dans le canton. «Il y aura tout de même quelques stands et on est prêts à accueillir des centaines de personnes», précise le président.

Pour sa deuxième participation en deux ans, le FC Communal Le Locle peut se permettre de rêver plus grand et d’atteindre, pourquoi pas, les huitièmes de finale et d’entrer encore un peu plus dans l’histoire.