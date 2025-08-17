Donnez Bâle au FC Communal Le Locle

Le FC Communal Sport Le Locle a atteint le 2e tour de la Coupe de Suisse en venant à bout de Saxon (2-1). Après cette mise en jambes, les Neuchâtelois veulent désormais jouer une Super League. Bâle, idéalement, pour le président et l’entraîneur.

Photo: Le FC Communal Le Locle a profité de sa qualification.

Matthias Davet Journaliste Blick

Les scènes de joie au coup de sifflet final montrent bien que le FC Communal Sport Le Locle (FCSL) a remporté plus qu'un simple match ce samedi soir face au FC Saxon. En accédant au deuxième tour de la Coupe de Suisse, les Neuchâtelois se sont donné une nouvelle chance de défier un «gros» dans cette compétition.

Il faut dire que les Loclois sont des habitués de ce cas de figure. L'année dernière déjà, ils avaient éliminé Prishtina Bern, deux divisions au-dessus d'eux, pour s'offrir le droit d'affronter le FC Zurich au deuxième tour. La fête avait été totale dans la cité horlogère.

Ne pas trop parler de la Coupe

Directement après la rencontre face à Saxon, l'entraîneur Simao Costa a réuni ses joueurs dans le rond central, histoire de faire son discours d'après-match au milieu du terrain. «On revient au calme», a-t-il lâché d'emblée alors que, durant toute la rencontre, c'est lui qui a été le moins tranquille dans sa petite zone technique. Et les premières paroles ont dû faire plaisir aux joueurs, qui ont reçu l'autorisation (et même les encouragements) à sortir faire la fête en ville. «Maintenant, on attend le tirage, mais vous méritez de tirer une grande équipe», a lâché le Portugais.

Mais il les a aussi menacés. Jusqu'à dimanche soir, les joueurs avaient le droit de penser à cette compétition. «Mais lundi, s'il y en a un qui parle de Coupe de Suisse à l'entraînement, il fait ses valises!» Quand, après le discours, Blick lui fait remarquer qu'il a peut-être été un peu sévère, puisque ses joueurs voudront sans doute partager leur ressenti sur le tirage, Simao Costa tempère: «Okay, jusqu'au début de l'entraînement, ils pourront. Mais dès que celui-ci a commencé, ils ne doivent penser qu'à Boudry.» Car ce mercredi, le FCSL retrouve une autre Coupe, neuchâteloise cette fois.

La jurisprudence zurichoise

Questionnés sur l'adversaire sur lequel ils voudraient tomber en 16es de finale, l'entraîneur et son président, Bekim Fifaj, sont unanimes: voir le FC Bâle de Xherdan Shaqiri rejoindre Le Locle serait une belle victoire. «Si ça arrive, ce sera quand même David contre Goliath», promet logiquement Simao Costa.

Quant à son dirigeant, il a le même rêve: «Ce serait incroyable de tirer Bâle.» Mais n'importe quelle équipe de Super League conviendrait également à Bekim Fifaj. Surtout que le défi est certes toujours de taille, mais connu pour lui qui était déjà là il y a un an pour la réception du FC Zurich. «On partait dans l'inconnu l'année dernière, se soutient-il. Mais on a gardé les dossiers (rires).» Ne reste plus qu'à connaître l'adversaire désormais.