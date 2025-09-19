Le FC Echallens Région, prêt pour l'exploit aux Trois-Sapins? Photo: Keystone

Robin Smania

Les seizièmes de finale de Coupe de Suisse débutent ce vendredi avec le déplacement du FC Bâle à Carouge. Le Gros-de-Vaud aura lui droit à son affiche samedi à 17h, avec le choc vaudois entre le FC Echallens Région (1re ligue) et Stade Lausanne-Ouchy, tout juste relégué de Super League. Hasard du tirage au sort, les deux équipes s’étaient déjà rencontré la saison dernière au premier tour de cette même Coupe de Suisse. A l’époque en Super League, le SLO de Ricardo Dionisio s’était imposé 1-6, ne laissant aucune chance à Echallens, qui espère bien prendre sa revanche cette année.

«Ils ont changé d’entraîneur depuis la saison dernière. Je connaissais bien l’ancien coach et je savais la manière dont il jouait, ce qui nous avait permis de nous préparer en amont. Cette année, c’est un peu l’inconnue, parce que je connais moins leur entraîneur Dalibor Stevanovic. Je suis allé voir certains de leurs matchs, mais on s’attend à un Stade Lausanne-Ouchy complètement différent», explique Fabio De Almeida, entraîneur d’Echallens.

Ne pas déroger à ses principes

Malgré cette inconnue, Echallens imprime de manière générale une identité de jeu qui lui est propre, privilégiant le jeu court au sol, ne procédant que très peu par ballon aérien. Interrogé par Blick, le directeur technique challensois Stevo Gasic explique que son coach et ses joueurs ne devraient pas troquer cette idée de jeu par une tactique plus défensive, voire rudimentaire.

Le stade des Trois-Sapins a eu droit à plusieurs belles affiches ces dernières années. Bâle, Xamax, Servette, Aarau, Lucerne Thoune et Zurich sont notamment venus dans le Gros-de-Vaud. Photo: Keystone

«On n’y va pas pour se mettre en bloc, défendre et essayer de tenir. Le coach a des convictions très très fortes en termes d’idées de jeu. À la fin, ce sont les résultats qui disent s’il avait raison ou non, mais en attendant, on va jouer notre jeu et rester fidèles à nos principes. Si ça passe, ça sera magnifique, et si ça passe pas, ça sera logique», explique l'ancien milieu de terrain du FC Le Mont. «Effectivement, je pense que préparer ce match différemment serait une erreur, donc on va faire comme pour un match de championnat, analyser les forces et faiblesses de l’adversaire et travailler cette semaine en fonction», insiste l’entraîneur Fabio De Almeida.

Coup d'arrêt en championnat

Malheureusement, Echallens ne s’est pas mis complètement en confiance ce week-end, ne ramenant qu’un petit point de son déplacement à La Sarraz-Eclépens. Menés de deux buts à la 85e minute, les Challensois ont cependant réussi à remonter au score et accrocher le match nul (3-3).

«On encaisse un but sur coup de pied arrêté, un après une erreur de notre part devant notre surface de réparation et un sur penalty. Le plus important, c’est qu’on a eu la capacité de revenir, on n’a pas lâché», explique le directeur technique d’Echallens. Plusieurs joueurs de l’effectif de Fabio De Almeida ont pu connaître un niveau similaire à la Challenge League en Suisse ou à l’étranger, comme c’est souvent le cas dans les équipes évoluants en 1re ligue. «J’attends de ces joueurs-là et de leur expérience, qu’on puisse s’appuyer sur eux en temps voulu.»

Un air de déjà vu

Malgré tout, les joueurs pourront se remémorer le match de la saison dernière comme moteur. Le hasard du tirage au sort semble leur avoir donné une seconde chance d’accomplir ce qu’ils n’ont pas été en mesure de réaliser il y a de ça un an.«Il faudra essayer d’utiliser le match de l’année dernière comme une motivation. Et ça sera de toute façon une belle ambiance, car on ne joue pas forcément des matchs de Coupe de Suisse chaque année en 1re ligue, vu qu’on doit passer par des tours de qualification. Chaque année, il y a des surprises. Cham a éliminé Lugano et Breitenrain a éliminé Thoune au premier tour. Il faut espérer que ça soit à notre tour ce week-end», affirme le coach challensois. «Le SLO a une très belle équipe. Ce week-end, ils ont renversé le derby à Nyon. On sait sur les dernières années qu’ils ont été capables de grandes choses, mais on espère qu’ils seront un peu moins en forme samedi.»