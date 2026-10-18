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Les affiches connues
Deux duels romands en 8es de finale

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de Suisse a été effectué ce dimanche soir. Voici les huit affiches, parmi lesquelles figurent deux duels romands.
Publié: il y a 6 minutes
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Le LS affrontera Grasshopper en 8es.
Photo: keystone-sda.ch
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Blick Sport

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de Suisse a été effectué ce dimanche soir. Voici les seize affiches, auxquelles prennent part 6 clubs romands et 9 clubs de Super League (sur 11).

  • Yverdon Sport (Challenge League) - FC Thoune (Super League)
  • Lausanne-Sport (Super League) - GC (Super League)
  • SC Brühl (Promotion League) - FC Aarau (Challenge League)
  • FC Saint-Gall (Super League) - FC Lugano (Super League)
  • FC Wil (Challenge League) - FC Lucerne (Super League)
  • Young Boys (Super League) - FC Bâle (Super League)
  • FC Stade-Lausanne-Ouchy (Challenge League) - FC Sion (Super League)
  • Neuchâtel Xamax (Challenge League) - Servette FC (Super League)

Il y aura donc deux duels romands dans ces huit affiches alléchantes. Les pensionnaires de Challenge League, SLO et Xamax, recevront respectivement Sion et Servette.

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