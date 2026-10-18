Deux duels romands en 8es de finale

Blick Sport
Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de Suisse a été effectué ce dimanche soir. Voici les seize affiches, auxquelles prennent part 6 clubs romands et 9 clubs de Super League (sur 11).
- Yverdon Sport (Challenge League) - FC Thoune (Super League)
- Lausanne-Sport (Super League) - GC (Super League)
- SC Brühl (Promotion League) - FC Aarau (Challenge League)
- FC Saint-Gall (Super League) - FC Lugano (Super League)
- FC Wil (Challenge League) - FC Lucerne (Super League)
- Young Boys (Super League) - FC Bâle (Super League)
- FC Stade-Lausanne-Ouchy (Challenge League) - FC Sion (Super League)
- Neuchâtel Xamax (Challenge League) - Servette FC (Super League)
Il y aura donc deux duels romands dans ces huit affiches alléchantes. Les pensionnaires de Challenge League, SLO et Xamax, recevront respectivement Sion et Servette.