Deux duels romands en 8es de finale

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de Suisse a été effectué ce dimanche soir. Voici les huit affiches, parmi lesquelles figurent deux duels romands.

Blick Sport

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de Suisse a été effectué ce dimanche soir. Voici les seize affiches, auxquelles prennent part 6 clubs romands et 9 clubs de Super League (sur 11).

Yverdon Sport (Challenge League) - FC Thoune (Super League)

(Challenge League) - FC Thoune (Super League) Lausanne-Sport (Super League) - GC (Super League)

(Super League) - GC (Super League) SC Brühl (Promotion League) - FC Aarau (Challenge League)

FC Saint-Gall (Super League) - FC Lugano (Super League)

FC Wil (Challenge League) - FC Lucerne (Super League)

Young Boys (Super League) - FC Bâle (Super League)

FC Stade-Lausanne-Ouchy (Challenge League) - FC Sion (Super League)

(Challenge League) - (Super League) Neuchâtel Xamax (Challenge League) - Servette FC (Super League)

Il y aura donc deux duels romands dans ces huit affiches alléchantes. Les pensionnaires de Challenge League, SLO et Xamax, recevront respectivement Sion et Servette.