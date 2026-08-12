Et revoilà Vittorio Bevilacqua!

Le FC Courtételle, désormais entraîné par Vittorio Bevilacqua, défie le grand FC Bâle samedi (16h) en Coupe de Suisse. Le «Mister» est allé visionner les Bâlois en personne au Parc Saint-Jacques, mais sait bien que la tâche s'annonce compliquée. Mais qui sait...

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Vittorio Bevilacqua est de retour en Suisse romande! Le bouillant entraîneur tessinois adore la partie francophone du pays et n'a pas hésité une seconde à traverser le Gotthard pour une millième fois lorsqu'il a entendu parler de l'intérêt du FC Courtételle cet été. «Je n'ai gardé que de bons souvenirs dans le Jura lors de mes deux passages comme entraîneur à Delémont. Je connais encore tout le monde», expliquait-il dimanche à Blick, alors que sa nouvelle équipe s'apprêtait à défier le FC Wohlen en ouverture de championnat devant plus de 400 personnes.

Entraîneur de l'AC Taverne, en 1re ligue, la saison dernière, «Bevi» n'a eu aucun problème à quitter son canton. «Je suis clairement plus considéré en Suisse romande, c'est indéniable. Je ne me pose plus la question de savoir pourquoi. J'ai 67 ans, je me sens bien ici et ça me suffit. Je suis très heureux d'avoir pu venir à Courtételle, c'est top», assure celui qui passe du mardi au samedi dans le Jura, puis rentre trois jours en Tessin auprès de sa famille.

«Il y a un engouement incroyable autour de ce match»

Si son FC Courtételle a démarré le championnat de 1re ligue par un 0-0 face à Wohlen, le grand événement de ce début de saison est bien évidemment la réception du FC Bâle samedi en Coupe de Suisse (16h). «Depuis que je suis arrivé ici le 16 juillet, il y a un engouement incroyable autour de ce match. Les gens ne parlent que de ça! Au tirage, ils étaient tous très contents. Moi, comme coach, j'aurais préféré jouer contre une 2e ligue, mais je ne vais pas me plaindre. Bâle, c'est magnifique. Ce sera comme une fête au village. Avec les joueurs, on a même aidé à monter les tribunes supplémentaires au stade! Et on n'a rien à perdre.»

Le Jura ressemble au Tessin et au Valais

Une semaine auparavant, Blick avait déjà croisé Vittorio Bevilacqua, mais au Parc Saint-Jacques cette fois, où il supervisait le FC Bâle, défait par le Lausanne-Sport (0-1). A-t-il vu quelque chose à utiliser par une équipe de 1re ligue? «Il faut rester humble. Devant, ils ont Xherdan Shaqiri, Albian Ajeti, Philip Otele... On va essayer d'être compacts et de tenir le clean-sheet le plus longtemps possible. L'été dernier, Courtételle avait tenu le 1-1 contre YB à dix minutes de la fin, donc bien sûr qu'il faut y croire», répond le Tessinois, qui trouve des similitudes entre son canton d'origine et le Jura.

«Que ce soit ici, au Tessin ou en Valais, il y a encore cette mentalité combative que l'on ne retrouve pas chez les Vaudois ou les Genevois», assure l'ancien milieu de terrain du Servette FC, qui connaît bien le canton de Vaud, puisqu'il a notamment été l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire d'Yverdon Sport et a longtemps habité dans le Nord vaudois.

«Je veux en connaître le plus possible partout où je vais. Vu qu'on jouait dimanche contre Wohlen, je suis allé voir Black Stars-Delémont samedi, je veux me renseigner au maximum sur ce groupe 2. Je connais le 1 et le 3, je les ai pratiqué, mais le 2, je le découvre», explique celui qui assure qu'il est encore un peu tôt pour se fixer un objectif en championnat. «On a recommencé plus tard, parce que les gars avaient fait les finales la saison dernière et avaient mérité de souffler cet été. On a une belle équipe, c'est sûr, et sûrement de quoi faire un bon championnat. Après, je ne vais pas vous dire aujourd'hui si on peut finir troisième, quatrième ou cinquième. Attendons de voir.»

Trois joueurs clés absents, mais un renfort qualifié

Ce qui est sûr, c'est que Courtételle sera privé de trois joueurs clés pour la réception de Bâle samedi. Le buteur en série Hugo Casano (auteur du 1-1 contre YB il y a un an) est sérieusement blessé, tandis que Jérémy Ducommun et Bastien Hulmann seront suspendus. L'absence du dernier, qui a pris un carton rouge direct à la 90e face à Wohlen, est particulièrement inattendue et regrettable. Bonne nouvelle par contre: le nouvel attaquant Seydou Kiendrebeogo sera qualifié et à disposition du coach.

Le match face au Barça pourrait avoir une influence

L'affaire sera compliquée sportivement pour le club jurassien, mais le FC Bâle se retrouve un peu mal pris, vu qu'il a accepté une affiche de prestige face au FC Barcelone le lendemain au Parc Saint-Jacques. L'enchaînement Courtételle-Barça est un peu inhabituel et Stephan Lichtsteiner va devoir faire des choix samedi en pensant forcément un peu à dimanche.

«J'ai lu qu'il espérait faire la décision vite... Cela peut jouer un rôle dans notre match, parce que plus longtemps on tient, plus ils vont s'énerver», estime le «Mister». Toute la clé sera là: si le match est plié à la pause, alors Stephan Lichtsteiner pourra sortir des joueurs et les faire débuter le lendemain contre le Barça. Mais si les Jurassiens accrochent les Bâlois, alors ce beau plan sera réduit à néant. Et Courtételle aura une vraie chance.

Tiens, d'ailleurs, Vittorio Bevilacqua a-t-il prévu quelque chose de spécial en avant-match? «Non. Pas de mise au vert. Le match est à 16h, on va bien se préparer et on va se laisser porter par l'ambiance en voyant ce qu'on peut faire.» Et prolonger l'euphorie de l'été dans le Jura.



