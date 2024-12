Vaillant, le FC Sion tombe aux tirs au but

Aux tirs au but, le FC Sion s’incline à Bâle et est éliminé de la Coupe de Suisse. Les Valaisans menaient pourtant au score jusque dans les dernières minutes du temps réglementaire.

Sion n'est pas passé loin de l'exploit à Bâle. Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Scénario cruel pour le FC Sion qui menait sur la pelouse du FC Bâle jusqu’à la 86e et un exploit individuel d’Anton Kade. Très bien dans leur match, les Valaisans ont ainsi manqué de peu de réussir un grand coup face à l’actuel leader de Super League. Mais aussi d’ajouter un nouveau très beau chapitre à leur histoire les liant à la Coupe de Suisse.

Récupérer haut, frapper fort en contre

Tout avait pourtant mal commencé, Xherdan Shaqiri, pas perturbé par les détonations provoquées par les supporters sédunois qui venaient d'arriver, ouvrant la marque sur un magnifique coup franc à la 5e. Dans la foulée, un échantillon de ce que souhaitaient faire Didier Tholot et ses joueurs a ensuite été donné, Bénie Traoré perdant un ballon dans le camp sédunois qui s'est rapidement transformé en tir par Liam Chipperfield (6e).

Bâle était ainsi prévenu, chaque perte de balle pourrait lui coûter très cher. Les Rhénans se sont toutefois procurés occasion de doubler la mise, mais c'était sans compter sur un retour décisif de Joël Schmied sur un Traoré bien lancé par Shaqiri et sur la vigilance de Timothy Fayulu sur le rebond (26e).

Sion renverse le match en huit minutes

Deux sauvetages d'autant plus important que Théo Bouchlarhem, titularisé un peu à la surprise générale, a pu égaliser quelques secondes plus tard. Là encore, le schéma entrevu au début de la partie. Récupération haute, puis une recherche rapide de la profondeur. C'est cette fois-ci Ilyas Chouaref, aidé, il faut bien le dire, par la sortie plus que hasardeuse de Nicolas Vouilloz qui était trouvé. L'ailier franco-marocain a pu déborder, puis centrer pour son compatriote qui a pu tromper Marwin Hitz (30e).

Huit minutes plus tard, le scénario a pu se répéter. Vouilloz, en grandes difficultés et sorti à la pause, manquait sa passe à mi-terrain, Numa Lavanchy pouvait pousser pour Ilyas Chouaref, qui a centré pour un Bouchlarhem qui prenait une nouvelle fois de vitesse Joe Mendes dans ses 16 mètres. 2-0, les plus de 300 supporters valaisans pouvaient exulter.

Sauvetage d'un Valaisan sur sa ligne

Dès le retour des vestiaires, le FCB, attaquant désormais face à sa Muttenzerkurve, est reparti très fort. Mais une nouvelle fois, c'est par l'intermédiaire de coups de pied arrêtés qu'il pouvait se montrer dangereux. À la suite d'un corner, Théo Bouchlarhem a dû jouer les sauveurs pour son équipe en repoussant devant sa ligne une tête d'Albian Ajeti (54e). Sur coup franc ensuite, toujours botté par Shaqiri, ce même attaquant bâlois manquait à deux reprises d'un cheveu de pouvoir pousser au fond (58e et 60e).

Fabio Celestini se décidait ensuite à réaliser deux changements, faisant entrer le robuste Kevin Carlos et Anton Kade pour les décevants Ajeti et Traoré. Résilient et travailleur, Sion savait qu'une demi-heure de souffrance l'attendait, alors que de son côté le public rhénan donnait encore plus de voix et grondait à chaque décision arbitrale défavorable à son équipe. Lui restait toutefois l'espoir de pouvoir frapper en contre, comme en première mi-temps.

Kade envoie tout le monde en prolongation

Rien ne se passait cependant, les Sédunois résistant aux timides offensives bâloises. L'attaque de ces derniers a toutefois pris encore un peu plus de poids à la 74e, Fabio Celestini ajoutant un joueur offensif en la personne de Bradley Fink. De son côté, après avoir fait entrer Cristian Souza pour Liam Chipperfield, Didier Tholot s'est décidé à faire entrer Dejan Sorgic pour son double buteur Bouchlarhem (75e).

Les minutes défilaient ensuite sans que la défense valaisanne ne laisse le moindre espace à son adversaire. Elle n'aura cependant rien pu faire sur l'égalisation signée Anton Kade, dont la frappe de 25 mètres était tout simplement inarrêtable (86e). Ce but n'a malgré tout pas démoralisé les Valaisans qui sont ensuite repartis à l'abordage du but de Hitz. 2-2 au terme du temps réglementaire, l'issue de la partie allait donc se décider en prolongations.

Bâle gagne aux tirs au but

L'enjeu prenant le pas sur le jeu, rien ne se passait durant les 15 premières minutes. Dès le début de la seconde période en revanche, Sorgic manquait le cadre de peu sur un centre de la gauche de Marquinhos Cipriano (106e). Derrière, les Sédunois résistaient encore et toujours face à une attaque bâloise empruntée malgré l'appui constant et bruyant de son public. Seul Bradley Fink, d'une déviation au deuxième poteau sur un centre de Taulant Xhaka, a fait passer un léger frisson aux 16'301 spectateurs présents au Parc Saint-Jacques (116e).

Aucune équipe ne trouvant les failles, les tirs au but allaient décider du vainqueur. Et à ce jeu-là, ce sont les Bâlois, devant la Muttenzerkurve, qui ont été les meilleurs (4-1). Les premiers tireurs valaisans ont fait preuve de maladresse, tandis que Fayulu n'a pas réussi à sortir l'un des essais adverses. Vaillant, Sion ne verra pas les quarts de finale de la Coupe de Suisse cette année.