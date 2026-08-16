La rencontre entre le FC Courtételle et le FC Bâle était très attendue dans le Jura. Bon nombre des habitants du canton sont en effet de fidèles supporters du club rhénan.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Accueillir le FC Bâle à Courtételle, c’est un sacré événement. Déjà parce que recevoir un club de Super League dans un village de 2788 habitants, c’est quelque chose. Mais aussi et surtout parce que le club rhénan et le canton du Jura ont une relation particulière. Nombreux sont les Jurassiens fans du FC Bâle. En l’absence d’une équipe du canton évoluant à haut niveau, les fans de football du canton se tournent vers Bâle, grande ville la plus proche, située à seulement 35 minutes de train.

Le train spécial avec les ultras bâlois

Des centaines de Jurassiens, de Courtételle et d’ailleurs, sont donc venus accueillir les joueurs bâlois, avec des sentiments parfois partagés. Devant l’entrée du centre sportif, Kenzo porte un maillot du FC Bâle, mais parle avec un doux accent jurassien, exemple typique de cette double identité. «Je supporte Bâle depuis tout petit. Les voir venir là où j’habite, sur le terrain où j’ai joué pendant douze ans, c’est quelque chose», sourit l’habitant de Courtételle.

S’il portait seulement les couleurs du FC Bâle au moment où nous l’avons croisé, il promet qu’on va lui amener une écharpe du FC Courtételle. «Aujourd’hui, je suis pour les deux équipes, peu importe le vainqueur, je serai content», déclare le jeune homme de 19 ans.

Certains sont allés encore plus loin dans la double identité. Un groupe d’une vingtaine de Jurassiens sont partis à midi du Jura pour aller… à Bâle, prendre le train spécial avec les ultras bâlois. Avant de les quitter à leur arrivée proche du stade pour rejoindre leurs proches dans les tribunes ouvertes à tous.

Xherdan Shaqiri en coqueluche

Autour de la pelouse, du côté des supporters de Courtételle, il n’était donc pas rare d’apercevoir une casquette ou un maillot à l'effigie du FC Bâle, adversaire du jour. Le vert du club local se mélangeait au rouge et bleu du club rhénan.

Certains jeunes fans jurassiens du club rhénan ont même eu la chance de taper dans la main de la star Xherdan Shaqiri lorsqu’il retournait à son vestiaire. Un peu plus tôt, alors que les Bâlois étaient en train de reconnaître le terrain, un joueur de la deuxième équipe de Courtételle s’amusait du fait que Xherdan Shaqiri foulait sa pelouse, marchant à l’endroit même où il lâche des tacles assassins les dimanches.

Venu le moment de l’échauffement, les joueurs bâlois sont sortis en premier sur la pelouse guéguelle. Ceux-ci n’ont pas été sifflés, loin de là, accompagnés d’applaudissements. Le FC Bâle était en terrain conquis dans le Jura. Jusqu’à ce que les locaux sortent à leur tour des vestiaires. Là, les applaudissements ont redoublé d’intensité, la musique s’est lancée et le stade s’est emballé. Comme quoi, Courtételle sait vibrer pour soi.