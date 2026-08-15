Antoine Rossé, attaquant du FC Courtételle, affrontait le FC Bâle le jour de ses 30 ans. «L'enfant du peuple» a inscrit le seul but des siens, s'offrant un joli cadeau d'anniversaire.

Thomas Freiburghaus Journaliste

«Pour tes 30 ans. Pour le village. Pour l’histoire. Let’s go AR11.» Voilà ce qui était inscrit sur l’une des banderoles préparées des supporters du FC Courtételle, à l'occasion du premier tour de la Coupe de Suisse face au FC Bâle. Après un court décryptage, on comprend vite que celle-ci est destinée à Antoine Rossé, No 11 du club local, qui fêtait son anniversaire samedi.

Un «petit cadeau»

L’attaquant du FCC a été touché par ce soutien personnalisé: «C’est clair que ça fait plaisir. C’est tous mes meilleurs amis qui sont là, qui ont fait ça. Ça fait chaud au cœur de voir ça en sortant du vestiaire», déclare-t-il. S’il a longtemps été frustré par la défense bâloise, Antoine Rossé a finalement pu rendre la pareille à ses plus fidèles soutiens, inscrivant le seul but de son équipe à la 70e. Une réussite de «l’enfant du peuple», fêté comme il se doit par le public guéguelle. «Marquer contre le FC Bâle, c’est beaucoup de sensations. Je pense que je m’en souviendrai toute ma vie», lance le No 11.

0:10 Un joli cadeau d'anniversaire: Le bain de foule d'Antoine Rossé

S’il ne se satisfait pas de la lourde défaite (1-6) des siens, Antoine Rossé a tout de même le sourire après s’être offert ce «petit cadeau», le jour de ses trente ans. Il se dit aussi très reconnaissant envers «tout ce monde qui est venu nous supporter». Le voilà d’ailleurs en train de prendre un joli bain de foule, devant son fan’s club personnel. Le tout accompagné par deux petites filles aux pancartes «Allez tonton #11» et «Allez parrain #11». Quel plus beau soutien?