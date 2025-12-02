Au bout de la nuit, Xamax a eu raison du Stade Nyonnais, après une séance de tirs au but indécise. Les Neuchâtelois retrouvent les quarts de finale, 15 ans plus tard.

Thomas Freiburghaus Journaliste pigiste

FC Stade Nyonnais - Neuchâtel Xamax, un duel 100% romand bien connu des dernières années de Challenge League. Mais le match de ce mardi soir revêtait une tout autre importance: l'occasion de rallier les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Auxquels les deux clubs n'ont pas goûté depuis une petite éternité.

Pour Nyon, cela remonte à la saison 2007/08 et une défaite en 1/4 face au grand FC Bâle, futur champion. Pour Xamax, à 2010/11, quand les Neuchâtelois avaient atteint la finale, seulement battus par le FC Sion.

Qui des «jaune et noir» ou des «rouge et noir» allaient écrire une nouvelle page de leur histoire récente, devant seulement 674 spectateurs? Et s'offrir un grand frisson dans une saison plutôt maussade en Challenge League (Nyon est sixième, Xamax quatrième, à respectivement 19 et 15 points des coleaders Vaduz et Aarau).

Quadruple occasion nyonnaise

La folie de la Coupe a eu de la peine à prendre en première mi-temps. Le (très) jeune Altin Azemi (16 ans) a bien tenté d'allumer la première mèche, à la 6e. Mais le rebond vicieux de sa frappe n'a pas surpris Melvin Mastil, héros nyonnais au tour précédent face au FC Zurich. Xamax était dominateur, mais Nyon répondait à la 18e. À la suite d'un bon coup franc botté par Burak Alili, Gilles Richard reprenait de la tête pour la première occasion vaudoise.

Cinq minutes plus tard, Anthony Braizat, coach de Neuchâtel, se voyait obligé de remplacer son capitaine du soir, Eris Abedini, visiblement blessé, par son capitaine habituel, Yoan Epitaux. Forçant un remaniement tactique.

Outre de timides tirs de Burak Alili, facilement capté par Edin Omeragic (29e) et de Altin Azemi, au-dessus (31e), le public a dû attendre la 33e pour s'emballer vraiment. Le Stade Nyonnais s'est alors procuré une quadruple occasion. Quatre essais vaudois, repoussés successivement par Lavdrim Hajrulahu, Romain Bayard sur sa ligne, Edin Omeragic, le gardien, et enfin Diogo Carraco. Folie devant le but neuchâtelois, la seule de la période.

Malik Deme ouvre le score

En deuxième mi-temps, il a fallu attendre la 69e pour assister au premier tir. Un essai de l'entrant Leorat Bega, largement hors du cadre. À la 73e, sur sa première prise de balle, Issa Sarr, entré en défense central, offrait un ballon à Jessé Hautier, qui tentait le lob de loin. Trop haut, là aussi.

Le public de Colovray s'est un peu emballé à la 81e, sur une action bien menée par Rayan Stoll et Joris Manquant, conclue par le premier nommé. Bien gêné par le retour de Yoan Epitaux, le joueur prêté par le FC Sion n'a pas su cadrer. Toujours 0-0.

Mais deux minutes plus tard, à la suite d'une frappe bien repoussée de Noah Streit par Melvin Mastil, Malik Deme était le plus prompt. Et pouvait donner l'avantage aux «rouge et noir». On pouvait le penser décisif, mais Leorat Bega, déjà héros du dernier tour, à deux minutes du terme, en a décidé autrement.

Égalisation du milieu de terrain

À la suite d'un dégagement complètement raté d'Edin Omeragic, le milieu de terrain nyonnais ne s'est pas posé de question. Contrôle porte-manteau du pied droit, lob du milieu de terrain du gauche. Égalisation et, enfin, de la véritable magie dans ce match de Coupe de Suisse.

Place à la prolongation, durant laquelle il n'y a pas eu grand-chose à signaler dans les quinze premières minutes. L'intérêt se trouvait plutôt du côté des bancs, où Anthony Braizat reprochait à Andrea Binotto de trop parler à ses joueurs.

À la 107e, tout de même, Rayan Stoll, bien décalé par Leorat Bega, a envoyé un tir puissant, qui a terminé sa course sur le poteau du but gardé par Edin Omeragic. Et c'est à peu près tout. Place aux tirs au but.

15 ans plus tard

À ce jeu-là, les Nyonnais partait avec un avantage mental, ayant éliminé Zurich dans la séance de penalties en 1/16e de finale. Mais les Vaudois n'ont pas su rééditer leur performance. Un arrêt d'Edin Omeragic et un raté d'Issa Sarr ont eu raison du beau parcours des Vaudois. C'est donc Neuchâtel Xamax, 15 ans plus tard, qui retrouve les quarts de finale.