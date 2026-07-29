Le projet de Gianni Infantino d’ouvrir la Coupe du monde à des investisseurs privés provoque une vague d’indignation. Sepp Blatter, l’UEFA et plusieurs responsables politiques dénoncent une dérive financière qui menacerait l’esprit du football.

Blick Sport

La bombe lâchée par le «Times» sur le projet de Gianni Infantino de vendre la Coupe du monde à des privés n’a pas fini de faire des vagues. Sepp Blatter, prédécesseur de Gianni Infantino à la tête de la FIFA, n’a pas manqué de dénoncer cette idée, qui menace selon lui l’esprit du jeu. «La relation étroite entre le président de la FIFA et le président des Etats-Unis a atteint une dimension financière qui nuit profondément au football. Personne n’a le droit de vendre notre sport», a-t-il écrit sur X.

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Sepp Blatter n’est pas le seul à déplorer ce projet. «Ça franchit une ligne que les institutions gouvernant le football ne devraient jamais franchir», a écrit l’UEFA dans un communiqué. «L’âme et la gouvernance du football ne sont pas des capitaux sur lesquels faire de la spéculation, surtout sans aucune transparence sur la destination des bénéfices financiers. Aucun d’entre nous n’est le propriétaire du football. Ce n’est pas à la FIFA de le vendre», ajoute-t-elle.

Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a lui aussi commenté ce projet. «Nous avons découvert à travers un communiqué de presse un projet très important sur lequel nous n’avons aucun détail. Et qui soulève beaucoup d’interrogations sans que les membres que nous sommes, fédérations, n’aient pu être associés et ne disposent d’aucun élément particulier pour se prononcer sur des sujets qui sont, évidemment, fondamentaux pour l’avenir du football», a déploré le dirigeant sur France Inter.

«Absence de toute procédure réglementaire»

Philippe Diallo a également expliqué à Gianni Infantino qu’il regrettait parfois les processus de décision de la FIFA, notamment en matière d’orientation du football. «Parce que nous découvrons malheureusement parfois un certain nombre de décisions sans y avoir été associés et sans avoir pu véritablement donner notre avis sur ces orientations», a-t-il indiqué, évoquant notamment les «pauses fraîcheur». «Il y a des choses sur lesquelles il faudra certainement revenir, discuter avec peut-être des processus de décision un peu plus transparents dans lesquels des nations comme la France, qui est une des grandes nations du football, soient plus impliquées.»

«Les compétitions et les droits commerciaux de la FIFA ne sont pas le patrimoine personnel d’Infantino, a souligné Javier Tebas, président de la Ligue espagnole. Celui qui mélange politique, discipline, argent et pouvoir sans transparence ne peut rien diriger. Infantino n’est pas la solution à la gouvernance de la FIFA. C’est le problème.»

«N ous sommes profondément préoccupés »

La Fédération anglaise de football (FA) s'est également jointe aux critiques. «Nous n’étions absolument pas au courant de cette proposition et nous ne disposons d’aucun détail substantiel, notamment sur ce qu’elle implique réellement et sur les conditions qui y sont attachées, s’indigne la FA dans un communiqué. Au vu des informations limitées dont nous disposons, nous sommes profondément préoccupés par l’absence de processus et de gouvernance qui a conduit à cette situation, ainsi que par la substance et les principes apparents de ce projet», poursuit le texte.

La Confédération de football d’Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (Concacaf) s'est dite «profondément préoccupée par l’absence de toute procédure réglementaire» dans l'élaboration de ce projet. Informée «par le biais des médias et d’un communiqué de presse», la Concacaf partage «la déception de nombreux acteurs de notre région et du monde du football face au fait que ces détails aient été élaborés et rendus publics avant même qu’une discussion n’ait eu lieu avec les instances dirigeantes et les parties prenantes concernées».

Les critiques de l'UE

Ces réactions négatives ont également gagné la sphère politique. Andy Burnham, le nouveau Premier ministre britannique, estime que «le football n’appartient pas aux investisseurs», mais à ceux «qui remplissent les tribunes et qui se tiennent au bord du terrain semaine après semaine, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau». «La Coupe du monde, ajoute-t-il sur X, n’est pas un produit. C’est la plus grande compétition du sport mondial, et elle n’a jamais appartenu à qui que ce soit pour être vendue.»

L'UE a également critiqué cette dérive. «Ces propositions soulèvent d’importantes questions au regard du droit de la concurrence, a estimé le commissaire européen Glenn Micallef. «Pas touche à notre sport», a-t-il mis en garde dans une publication sur X, estimant que «la commercialisation effrénée du football était devenue nocive».

Un fonds d’investissement créé par Kushner

Pour rappel, la FIFA a annoncé mardi vouloir ouvrir la porte à une vente partielle de la Coupe du monde à des privés. «L’administration de la FIFA explore l’idée de réunir tous les droits commerciaux — la diffusion, le sponsoring, la billetterie, l’octroi de licences — avec la mise en œuvre opérationnelle de ses tournois à travers la création de la FIFA Forward Enterprise (FFE), a-t-elle expliqué. La FIFA invitera des tiers à réaliser des investissements minoritaires, et sans contrôle, au sein de cette société.»

Selon plusieurs médias, cette participation extérieure s’élèverait initialement aux alentours de 20%. «La FIFA garderait le contrôle exclusif de la FFE à travers une représentation majoritaire au conseil d’administration», est-il précisé, ainsi que «l’autorité exclusive» sur la gouvernance du football, les compétitions, le calendrier et les décisions réglementaires. La FIFA espère que cette privatisation lui rapporterait 10 milliards de dollars pour le développement du football.

Pour réaliser ce projet de société commerciale, qui doit encore être validé par le Conseil de la FIFA, l’instance travaille avec la banque d’affaires J.P. Morgan et le fonds d’investissement Thrive Eternal, qui «devrait prendre la tête du groupe d’investisseurs potentiels pour la FFE». Ce fonds d’investissement a été créé par Joshua Kushner, le frère de Jared, gendre de Donald Trump.