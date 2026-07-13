La compagne du footballeur sud-africain Jayden Adams, récemment décédé, lui a rendu hommage sur Instagram. Des mots douloureux pour parler de celui qui venait à peine de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Bafana Bafana.

Carlo Steiner

La mort de Jayden Adams a bouleversé le monde du football. Le 25 juin encore, le milieu de terrain sud-africain disputait un match de Coupe du monde contre la Corée du Sud. À peine deux semaines plus tard, il a été retrouvé sans vie dans une maison de la banlieue du Cap.

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La compagne du joueur s’est exprimée sur les réseaux sociaux. «Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur que je ressens», écrit Aqueelah Chloe Adendorf. « Repose en paix, mon amour. Merci pour chaque souvenir, chaque rire, chaque étreinte et chaque instant que nous avons partagés. Tu n’étais pas seulement l’amour de ma vie, mais aussi mon plus grand soutien et mon meilleur ami. Une partie de mon cœur est partie avec toi. Je porterai ton amour en moi pour toujours. Jusqu’à ce que nous nous revoyions, tu me manqueras chaque jour.»

La cause du décès reste inconnue

Comme huit de ses coéquipiers présents à la Coupe du monde, Adams évoluait aux Mamelodi Sundowns. Avec le grand club sud-africain, il avait remporté le championnat en 2025 puis la Ligue des champions africaine en 2026. Sur ses neuf sélections avec l’Afrique du Sud, trois ont été disputées lors de cette Coupe du monde en Amérique du Nord. Titulaire lors des trois matches de groupe, il était resté sur le banc en seizièmes de finale face au Canada. Après l’annonce de son décès, une minute de silence a été observée avant les quarts de finale.

Selon les médias, une enquête a été ouverte par la police, mais la cause de la mort n’est toujours pas connue. Comme de nombreuses personnalités du monde politique et sportif, le ministre des Sports Gayton McKenzie a fait part de son émotion. Il a également appelé les médias et le public à ne pas spéculer sur les circonstances du décès, par respect pour la famille.