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«Une partie de mon cœur...»
La copine de Jayden Adams lui rend un hommage émouvant

La compagne du footballeur sud-africain Jayden Adams, récemment décédé, lui a rendu hommage sur Instagram. Des mots douloureux pour parler de celui qui venait à peine de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Bafana Bafana.
Publié: il y a 39 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
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Le Sud-Africain Jayden Adams est décédé de manière inattendue peu après la Coupe du monde.
Photo: imago/Action Plus
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Carlo Steiner

La mort de Jayden Adams a bouleversé le monde du football. Le 25 juin encore, le milieu de terrain sud-africain disputait un match de Coupe du monde contre la Corée du Sud. À peine deux semaines plus tard, il a été retrouvé sans vie dans une maison de la banlieue du Cap.

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La compagne du joueur s’est exprimée sur les réseaux sociaux. «Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur que je ressens», écrit Aqueelah Chloe Adendorf. « Repose en paix, mon amour. Merci pour chaque souvenir, chaque rire, chaque étreinte et chaque instant que nous avons partagés. Tu n’étais pas seulement l’amour de ma vie, mais aussi mon plus grand soutien et mon meilleur ami. Une partie de mon cœur est partie avec toi. Je porterai ton amour en moi pour toujours. Jusqu’à ce que nous nous revoyions, tu me manqueras chaque jour.»

La cause du décès reste inconnue

Comme huit de ses coéquipiers présents à la Coupe du monde, Adams évoluait aux Mamelodi Sundowns. Avec le grand club sud-africain, il avait remporté le championnat en 2025 puis la Ligue des champions africaine en 2026. Sur ses neuf sélections avec l’Afrique du Sud, trois ont été disputées lors de cette Coupe du monde en Amérique du Nord. Titulaire lors des trois matches de groupe, il était resté sur le banc en seizièmes de finale face au Canada. Après l’annonce de son décès, une minute de silence a été observée avant les quarts de finale.

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Selon les médias, une enquête a été ouverte par la police, mais la cause de la mort n’est toujours pas connue. Comme de nombreuses personnalités du monde politique et sportif, le ministre des Sports Gayton McKenzie a fait part de son émotion. Il a également appelé les médias et le public à ne pas spéculer sur les circonstances du décès, par respect pour la famille.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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