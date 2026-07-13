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De héros à bouc émissaire
Une star norvégienne menacée de mort après une énorme occasion manquée

Après son énorme occasion manquée face à l'Angleterre, Alexander Sörloth est devenu le bouc émissaire de l'élimination de la Norvège. L'attaquant a même reçu des menaces de mort.
Publié: il y a 11 minutes
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Déçu, Alexander Sörloth quitte la pelouse après l'élimination de la Norvège face à l'Angleterre.
Photo: FIFA via Getty Images
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Björn Lindroos

La Norvège a quitté la Coupe du monde samedi soir après sa défaite 2-1 après prolongations face à l'Angleterre. Une élimination qui laisse un goût amer, tant les Scandinaves ont longtemps cru tenir leur qualification. Au cœur des critiques: Alexander Sörloth. L'attaquant de 30 ans est pointé du doigt pour une action qui aurait pu changer le cours de la rencontre.

Peu avant la pause, alors que la Norvège mène déjà 1-0, Alexander Sörloth part seul en contre-attaque. L'attaquant de l'Atlético Madrid a alors une solution évidente: servir Erling Haaland, idéalement placé et qui aurait pu se retrouver seul face au gardien anglais. Mais Sörloth choisit de tenter sa chance lui-même… sans succès. Quelques instants plus tard, l'Angleterre égalise. Au lieu d'un possible 2-0 pour la Norvège, le score passe à 1-1. Les Anglais finiront par s'imposer en prolongations.

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Des messages de haine

Après la rencontre, Alexander Sörloth est devenu la cible de nombreux internautes. Sur Instagram, sa compagne Lea Selnes a partagé plusieurs messages particulièrement violents reçus par le couple. «La Coupe du monde et le football apportent beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de haine. En temps normal, j'essaie de ne pas y prêter attention, mais face à de tels commentaires, je n'ai pas le choix», écrit-elle en story.

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Parmi les messages publiés, certains vont jusqu'à menacer le joueur de mort. Un internaute écrit: «Tu vas te faire tuer.» Un autre l'encourage même à mettre fin à ses jours. «J'espère que chacun, quelle que soit la situation, réfléchira un peu plus avant de publier de tels commentaires», ajoute-t-elle.

«D'autres occasions se présenteront»

Très affecté après la rencontre, Alexander Sörloth reconnaît avoir longtemps repensé à cette occasion. «C'est difficile. Il y a toujours des actions pour lesquelles on se dit qu'on aurait pu faire mieux. Mais je sais aussi que d'autres occasions se présenteront. Évidemment, c'est particulièrement dur quand cela se produit sur la plus grande scène et que l'on joue une place en demi-finale de la Coupe du monde», confie l'attaquant.

Son sélectionneur Ståle Solbakken a également réagi aux messages haineux visant son joueur. «C'est précisément pour cela que je conseille toujours aux garçons de rester à l'écart des réseaux sociaux. Surtout dans des moments comme celui-ci», explique le technicien norvégien.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
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