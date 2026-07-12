Les Norvégiens pètent un câble après l'égalisation anglaise!

L'égalisation anglaise lors du quart de finale face à la Norvège est-elle licite? Selon les Norvégiens, le ballon aurait touché un câble au-dessus du stade, ce que nie la FIFA. La polémique enfle après l'élimination des Scandinaves.

Il restait deux minutes au temps additionnel de la première période. La Norvège menait 1-0 grâce à Andreas Schjelderup (36e). Ørjan Nyland dégage haut, très haut. Trop haut. Le ballon monte, croise la trajectoire du câble qui suspend la caméra aérienne au-dessus de la pelouse de Miami, et redescend brutalement, comme cassé en plein vol, dans les pieds d'Elliot Anderson. Deux passes plus tard, Anthony Gordon lance Jude Bellingham, qui élimine deux défenseurs et fusille Nyland. 1-1.

Personne ne bronche sur le moment. C'est à la mi-temps, sur les images du diffuseur américain Fox Sports, que la séquence devient un problème: le ralenti montre le ballon frôler le câble avant de retomber.

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Ce que dit la règle

Elle est limpide. Un ballon qui touche un objet extérieur au jeu, câble compris, impose l'arrêt immédiat du jeu et une reprise par balle à terre. Autrement dit: si Clément Turpin ou ses assistants avaient vu la chose, l'action qui mène au but de Bellingham n'aurait jamais existé.

Restait la VAR. Sur Fox, l'ancien arbitre international Mark Clattenburg, consultant du diffuseur, a été catégorique: le contact du ballon avec le câble fait partie d'une phase d'attaque débouchant sur un but, donc d'un incident examinable. «La VAR aurait dû s'en apercevoir», a-t-il tranché. Elle ne l'a pas fait.

La défense de la FIFA: le capteur n'a rien vu

La réponse de la FIFA n'a pas tardé, et elle est technique. Selon l'instance, les données du ballon connecté ont été passées en revue: aucun pic sur le graphique du capteur, donc aucun contact. Circulez.

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Le ballon officiel du tournoi, le Trionda d'Adidas, embarque une centrale inertielle cadencée à 500 Hz, développée avec Kinexon. Elle enregistre position, rotation et accélération cinq cents fois par seconde et permet, en théorie, de dater un effleurement à quelques millisecondes près. C'est précisément cette technologie qui avait servi, en seizièmes de finale, à annuler un but croate contre le Portugal pour un contact invisible à l'œil nu.

Une explication que «n'achète pas» Leonardo Bertozzi, journaliste à ESPN. Selon ses recherches, les antennes censées repérer un éventuel contact sont à hauteur du terrain et ne peuvent donc pas «voir» le moment où le ballon a été dégagé.

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Sur le terrain, personne n'a attendu le ralenti. Nyland a immédiatement pointé le ciel du doigt. Erling Haaland a mimé le contact à l'arbitre. Et Ståle Solbakken a coincé Clément Turpin sur le chemin des vestiaires pour une explication qui a duré. Jude Bellingham, lui, s'est posé moins de question. En prolongation, il a définitivement plié l'affaire, sur un ballon repoussé par Nyland. L'Angleterre file en demi-finale, où elle affrontera mercredi le vainqueur d'Argentine - Suisse. La Norvège, elle, rentre chez elle avec le sentiment d'avoir été éliminée par un câble.