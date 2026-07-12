L'équipe d'Angleterre s'est qualifiée de manière étriquée pour les demi-finales de la Coupe du monde, après une victoire en prolongations face à la Norvège. Thomas Tuchel n'a pas aimé la prestation de son équipe et l'a fait savoir devant la presse.

«Peut-être que notre coach ne sait pas ce que c'est que de jouer dans ces conditions»

«Peut-être que notre coach ne sait pas ce que c'est que de jouer dans ces conditions»

Blick Sport

L'Angleterre est en demi-finales de la Coupe du monde. Les «Three Lions» n'ont pas fait les malins face à la Norvège, mais sont finalement parvenus à passer l'épaule lors des prolongations samedi, grâce à un but à la 93e minute de Jude Bellingham (2-1 ap).

Oui, la prestation des Anglais n'était pas impressionnante, mais l'essentiel était assuré avec une nouvelle qualification dans le dernier carré, une première depuis 2018.

Sauf que pour le sélectionneur Thomas Tuchel, cette performance n'était pas suffisante. L'Allemand n'a pas hésité à critiquer celle-ci en direct à la télévision. «Je ne suis pas heureux avec la prestation, souffle-t-il. On a eu de la chance aujourd'hui.»

Interrogé par les propos de son entraîneur en conférence de presse, Jude Bellingham a répliqué. Il faut dire qu'avec un doublé face à la Norvège, le joueur du Real Madrid avait quelques cartes en main pour contrer et défendre ses coéquipiers. «Est-ce que ses propos montrent les standards qu'il attend de votre part, et que, peut-être, il y a plus à venir de la part de cette équipe?», lui pose-t-on comme question.

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Réponse: «Peut-être. Ou peut-être qu'il ne ne sait pas ce que c'est que de jouer dans ces conditions, contre des Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa ou Alexander Sorloth.»

Agacé, Jude Bellingham a ensuite poursuivi. «On a essayé de créer un environnement positif et on devrait continuer dans cette voie en vue du dernier carré. Tu ne vas pas gagner tous tes matches en faisant 1000 passes. Parfois, il faut des victoires sales et c'est ce qu'on a fait ce soir.» Difficile de lui donner tort sur cet aspect.