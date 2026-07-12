DE
FR

Bonne ambiance chez les Anglais
«Peut-être que notre coach ne sait pas ce que c'est que de jouer dans ces conditions»

L'équipe d'Angleterre s'est qualifiée de manière étriquée pour les demi-finales de la Coupe du monde, après une victoire en prolongations face à la Norvège. Thomas Tuchel n'a pas aimé la prestation de son équipe et l'a fait savoir devant la presse.
Publié: il y a 21 minutes
1/2
Jude Bellingham (à gauche) et Thomas Tuchel ont eu un échange, mais pas uniquement sur le terrain.
Photo: The FA via Getty Images
Blick Sport

L'Angleterre est en demi-finales de la Coupe du monde. Les «Three Lions» n'ont pas fait les malins face à la Norvège, mais sont finalement parvenus à passer l'épaule lors des prolongations samedi, grâce à un but à la 93e minute de Jude Bellingham (2-1 ap).

Oui, la prestation des Anglais n'était pas impressionnante, mais l'essentiel était assuré avec une nouvelle qualification dans le dernier carré, une première depuis 2018.

À lire aussi sur la Coupe du monde 2026
«C'est l'expulsion la plus stupide de cette Coupe du monde!»
coupe du monde 2026
Le rouge d'Embolo fait parler
«C'est l'expulsion la plus stupide de cette Coupe du monde!»
«L'équipe de Suisse est une victime idéale»
Avec vidéo
Coupe du monde 2025
Coup de gueule de David Lemos
«L'équipe de Suisse est une victime idéale»

Sauf que pour le sélectionneur Thomas Tuchel, cette performance n'était pas suffisante. L'Allemand n'a pas hésité à critiquer celle-ci en direct à la télévision. «Je ne suis pas heureux avec la prestation, souffle-t-il. On a eu de la chance aujourd'hui.»

Interrogé par les propos de son entraîneur en conférence de presse, Jude Bellingham a répliqué. Il faut dire qu'avec un doublé face à la Norvège, le joueur du Real Madrid avait quelques cartes en main pour contrer et défendre ses coéquipiers. «Est-ce que ses propos montrent les standards qu'il attend de votre part, et que, peut-être, il y a plus à venir de la part de cette équipe?», lui pose-t-on comme question.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Réponse: «Peut-être. Ou peut-être qu'il ne ne sait pas ce que c'est que de jouer dans ces conditions, contre des Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa ou Alexander Sorloth.»

Agacé, Jude Bellingham a ensuite poursuivi. «On a essayé de créer un environnement positif et on devrait continuer dans cette voie en vue du dernier carré. Tu ne vas pas gagner tous tes matches en faisant 1000 passes. Parfois, il faut des victoires sales et c'est ce qu'on a fait ce soir.» Difficile de lui donner tort sur cet aspect.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Angleterre
Angleterre
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Angleterre
      Angleterre