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Avant France-Espagne
Une minute de silence sera respectée pour les 10 ans de l'attentat de Nice

Une minute de silence sera observée mardi avant la demi-finale France-Espagne du Mondial 2026. Un hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice survenu il y a dix ans, le 14 juillet 2016.
Publié: 18:04 heures
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Une minute de silence, en hommage de l'attentat de Nice en 2016, sera observé lors de la demi-finale opposant la France à l'Espagne.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Une minute de silence sera observée mardi avant la demi-finale du Mondial de football entre la France et l'Espagne, en hommage aux victimes de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, a annoncé lundi Emmanuel Macron sur X.

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«Avant France-Espagne, une minute de silence sera observée en hommage aux victimes de l'attentat de Nice, dix ans après le 14 juillet 2016. Merci au Président de la FIFA d'avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés. Nous n'oublierons jamais», a écrit le chef de l'Etat.

«Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, vient de m'annoncer que la FIFA a accepté qu'une minute de silence se tienne au début de la demi-finale de Coupe du monde France - Espagne», a également annoncé sur X le maire de Nice Eric Ciotti, en précisant remercier «chaleureusement» le président de la FIFA, Gianni Infantino.

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Eric Ciotti avait plaidé vendredi auprès de la FIFA, instance organisatrice du Mondial 2026, en faveur d'une minute de silence avant le coup d'envoi, qui aura lieu à 21h en France. La Fédération française de football (FFF) avait notamment relayé sa demande.

L'attentat au camion-bélier, perpétré par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, a fait 86 morts et plus de 400 blessés le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais. Emmanuel Macron doit présider mardi une cérémonie à 18h à Nice puis assister sur la Promenade des Anglais à un spectacle de 2016 drones.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
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-1
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République Tchèque
République Tchèque
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-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
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1
Suisse
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Canada
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5
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Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
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-1
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Qatar
Qatar
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-8
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Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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Brésil
Brésil
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Maroc
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3
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Écosse
Écosse
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Haïti
Haïti
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Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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Etats-Unis
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Australie
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Paraguay
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Turquie
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Playoffs
Groupe E
Équipe
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Allemagne
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Côte d´Ivoire
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Equateur
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0
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Curaçao
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Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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Pays-Bas
Pays-Bas
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Japon
Japon
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Suède
Suède
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0
4
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Tunisie
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3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
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1
Belgique
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5
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Egypte
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2
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3
Iran
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3
0
3
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Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
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Espagne
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5
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2
Cap Vert
Cap Vert
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0
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3
Uruguay
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Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
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-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
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France
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8
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Norvège
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1
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Sénégal
Sénégal
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Irak
Irak
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-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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1
Argentine
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3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
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1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
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5
5
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République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
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3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
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Angleterre
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7
2
Croatie
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3
Ghana
Ghana
3
0
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3
-4
0
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