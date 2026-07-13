Une minute de silence sera observée mardi avant la demi-finale France-Espagne du Mondial 2026. Un hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice survenu il y a dix ans, le 14 juillet 2016.

Une minute de silence sera respectée pour les 10 ans de l'attentat de Nice

Une minute de silence sera respectée pour les 10 ans de l'attentat de Nice

AFP Agence France-Presse

Une minute de silence sera observée mardi avant la demi-finale du Mondial de football entre la France et l'Espagne, en hommage aux victimes de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, a annoncé lundi Emmanuel Macron sur X.

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«Avant France-Espagne, une minute de silence sera observée en hommage aux victimes de l'attentat de Nice, dix ans après le 14 juillet 2016. Merci au Président de la FIFA d'avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés. Nous n'oublierons jamais», a écrit le chef de l'Etat.

«Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, vient de m'annoncer que la FIFA a accepté qu'une minute de silence se tienne au début de la demi-finale de Coupe du monde France - Espagne», a également annoncé sur X le maire de Nice Eric Ciotti, en précisant remercier «chaleureusement» le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Eric Ciotti avait plaidé vendredi auprès de la FIFA, instance organisatrice du Mondial 2026, en faveur d'une minute de silence avant le coup d'envoi, qui aura lieu à 21h en France. La Fédération française de football (FFF) avait notamment relayé sa demande.

L'attentat au camion-bélier, perpétré par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, a fait 86 morts et plus de 400 blessés le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais. Emmanuel Macron doit présider mardi une cérémonie à 18h à Nice puis assister sur la Promenade des Anglais à un spectacle de 2016 drones.