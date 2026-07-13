Slaven Bilic nommé sélectionneur de la Croatie

Slaven Bilic reprend les rênes de la sélection croate après la démission de Zlatko Dalic. L'ancien défenseur international avait déjà dirigé l'équipe entre 2006 et 2012.

ATS Agence télégraphique suisse

Slaven Bilic a été nommé lundi sélectionneur de la Croatie. Il succède à Zlatko Dalic, démissionnaire à la suite de l'élimination des Croates en 16es de finale du Mondial, a annoncé la Fédération nationale (HNS).

Bilic, 57 ans, dirigera pour la deuxième fois la sélection nationale, après avoir occupé le poste de 2006 à 2012. «Sur proposition du président de la HNS, Marijan Kustic, le comité exécutif a nommé à l'unanimité Slaven Bilic sélectionneur de l'équipe nationale de Croatie», a indiqué la fédération sur le réseau social X.

Un sacré bilan

Zlatko Dalic, 59 ans, qui avait conduit depuis sa prise de fonction en 2017 les coéquipiers de Luka Modric à une finale historique de Coupe du monde en 2018, perdue face à la France, puis à la demi-finale au Mondial suivant en 2022, a démissionné mercredi. Le jeudi précédent, la Croatie avait échoué à se qualifier pour les huitièmes de finale du Mondial 2026, butant sur le Portugal, vainqueur 2-1 au bout d'une rencontre haletante.

Dalic a quitté la sélection sur un bilan de 42 victoires, 15 nuls et 8 défaites. Sous son premier mandat, son successeur, Slaven Bilic, a mené la Croatie jusqu'en quarts de finale de l'Euro 2008. Ancien défenseur international (44 sélections), il a ensuite entraîné plusieurs clubs, dont celui anglais de West Ham, où il avait été joueur au milieu des années 1990. Son dernier poste d'entraîneur remontait à la saison 2023/24, au club saoudien d'Al-Fateh.