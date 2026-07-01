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Une légende du football
Un sélectionneur démissionne après l'élimination de son pays

C'est fini pour Ronald Koeman à la tête des Pays-Bas. La défaite face au Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde a eu la peau du sélectionneur des Orange.
Publié: 00:05 heures
Légende du football néerlandais, Ronald Koeman est réputé pour son fort caractère.
Photo: FIFA via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a annoncé mardi sa démission, au lendemain de l'élimination de son équipe en 16es de finale de la Coupe du monde par le Maroc aux tirs au but.

«J'ai pris hier soir la décision de mettre un terme à mon mandat de sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas», a annoncé dans un communiqué publié sur Instagram l'ancien défenseur central, qui était en fonction depuis 2023.

Les Oranje qui, comme à chaque Coupe du monde, voulaient jouer les premiers rôles après avoir échoué trois fois en finale (1974, 1978 et 2010) ont été éliminés lundi soir aux tirs au but à Monterrey, au terme d'un des plus beaux matches joués depuis le début du tournoi.

«Personne n'est plus déçu que moi»

«Nous partagions tous le rêve d'entrer dans l'histoire à cette Coupe du monde, mais nous avons échoué», a déclaré Ronald Koeman, qui avait effectué un premier passage à la tête de la sélection entre 2018 et 2020. «Personne n'est plus déçu que moi. En tant que sélectionneur, j'en suis le responsable», a-t-il poursuivi.

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Quart de finalistes en 2022, les Néerlandais sont sortis premiers de leur groupe F. Accrochés par le Japon (2-2) à la première journée, les Oranje ont ensuite écrasé la Suède (5-1) et facilement passé l'obstacle tunisien (3-1).

Lundi, le choc des 16es de finale face au Maroc a été un combat d'une rare intensité. Le Néerlandais Cody Gakpo a ouvert le score en conclusion d'une contre-attaque express, sur une passe décisive de Crysencio Summerville fauché dans la surface. Largement dominateurs, les Marocains ont longtemps achoppé sur un Bart Verbruggen impérial dans les cages néerlandaises, avant qu'Issa Diop n'égalise dans le temps additionnel.. La partie s'est jouée lors d'une séance de tirs au but qui a été marquée par trois échecs côté néerlandais.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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