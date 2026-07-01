Un sélectionneur démissionne après l'élimination de son pays

C'est fini pour Ronald Koeman à la tête des Pays-Bas. La défaite face au Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde a eu la peau du sélectionneur des Orange.

AFP Agence France-Presse

Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a annoncé mardi sa démission, au lendemain de l'élimination de son équipe en 16es de finale de la Coupe du monde par le Maroc aux tirs au but.

«J'ai pris hier soir la décision de mettre un terme à mon mandat de sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas», a annoncé dans un communiqué publié sur Instagram l'ancien défenseur central, qui était en fonction depuis 2023.

Les Oranje qui, comme à chaque Coupe du monde, voulaient jouer les premiers rôles après avoir échoué trois fois en finale (1974, 1978 et 2010) ont été éliminés lundi soir aux tirs au but à Monterrey, au terme d'un des plus beaux matches joués depuis le début du tournoi.

«Personne n'est plus déçu que moi»

«Nous partagions tous le rêve d'entrer dans l'histoire à cette Coupe du monde, mais nous avons échoué», a déclaré Ronald Koeman, qui avait effectué un premier passage à la tête de la sélection entre 2018 et 2020. «Personne n'est plus déçu que moi. En tant que sélectionneur, j'en suis le responsable», a-t-il poursuivi.

Quart de finalistes en 2022, les Néerlandais sont sortis premiers de leur groupe F. Accrochés par le Japon (2-2) à la première journée, les Oranje ont ensuite écrasé la Suède (5-1) et facilement passé l'obstacle tunisien (3-1).

Lundi, le choc des 16es de finale face au Maroc a été un combat d'une rare intensité. Le Néerlandais Cody Gakpo a ouvert le score en conclusion d'une contre-attaque express, sur une passe décisive de Crysencio Summerville fauché dans la surface. Largement dominateurs, les Marocains ont longtemps achoppé sur un Bart Verbruggen impérial dans les cages néerlandaises, avant qu'Issa Diop n'égalise dans le temps additionnel.. La partie s'est jouée lors d'une séance de tirs au but qui a été marquée par trois échecs côté néerlandais.