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Une «harmonisation du menton»
Vinicius Junior méconnaissable après sa chirurgie esthétique

Selon les médias brésiliens, Vinicius Junior aurait subi de la chirurgie esthétique. Sur les dernières photos, la star brésilienne est méconnaissable.
Publié: il y a 7 minutes
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Vinicius n'a plus la même allure qu'à la Coupe du monde.
Photo: ISI Photos via Getty Images
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Carlo Steiner

Vinicius Junior est méconnaissable. Sur les photos et les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on remarque immédiatement que la forme du visage de la star du Real a énormément changé.

En effet, le Brésilien se serait soumis à une «harmonisation du menton» après l'élimination de son pays en huitièmes de finale de la Coupe du monde contre la Norvège, comme l'a rapporté en premier le site brésilien LeoDias. L'intervention devait initialement avoir lieu à Goiânia, au Brésil, dans le «plus grand secret», a expliqué le média lundi soir. Mais cela n’a pas vraiment fonctionné. Peu après, les premières photos ont en effet fait leur apparition sur Internet.

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Le chirurgien, le Dr Alessandro Alarcão, a publié sur son compte Instagram des photos de lui-même en compagnie de la présentatrice de télévision et influenceuse brésilienne Virginia Fonseca, ainsi que de Vinicius. Alors que les photos avec Virginia – qui est en réalité l’ex-petite amie de Vinicius depuis mai – sont toujours en ligne, celle avec Vini a entre-temps été supprimée.

De nouveau en couple après deux mois

La nouvelle fait depuis le tour des réseaux sociaux. Dans le même temps, Virginia, qui aurait elle aussi subi une intervention chirurgicale, a publié, à l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle salle de sport de luxe, une photo avec le footballeur avec lequel elle semble désormais être à nouveau en couple. Des rumeurs concernant une réconciliation avaient déjà commencé à circuler quelques jours auparavant, lorsque des photos de vacances passées ensemble sur un yacht avaient fait surface.

Celles-ci semblent désormais se confirmer. Une deuxième photo de l'inauguration de la salle de sport, qui n'est toutefois plus disponible sur le compte Instagram de Virginia, montre les deux amoureux en train de s'embrasser.

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Il ne fait pratiquement plus aucun doute non plus que Vinicius a bel et bien été opéré. En effet, dans une vidéo le montrant en train de signer un maillot du Real, ainsi que dans un message d’encouragement adressé à un fan, désormais disponibles sur X, la superstar présente un physique nettement différent de celui qu’il avait lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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