Vinicius Junior méconnaissable après sa chirurgie esthétique

Selon les médias brésiliens, Vinicius Junior aurait subi de la chirurgie esthétique. Sur les dernières photos, la star brésilienne est méconnaissable.

Carlo Steiner

Vinicius Junior est méconnaissable. Sur les photos et les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on remarque immédiatement que la forme du visage de la star du Real a énormément changé.

En effet, le Brésilien se serait soumis à une «harmonisation du menton» après l'élimination de son pays en huitièmes de finale de la Coupe du monde contre la Norvège, comme l'a rapporté en premier le site brésilien LeoDias. L'intervention devait initialement avoir lieu à Goiânia, au Brésil, dans le «plus grand secret», a expliqué le média lundi soir. Mais cela n’a pas vraiment fonctionné. Peu après, les premières photos ont en effet fait leur apparition sur Internet.

Le chirurgien, le Dr Alessandro Alarcão, a publié sur son compte Instagram des photos de lui-même en compagnie de la présentatrice de télévision et influenceuse brésilienne Virginia Fonseca, ainsi que de Vinicius. Alors que les photos avec Virginia – qui est en réalité l’ex-petite amie de Vinicius depuis mai – sont toujours en ligne, celle avec Vini a entre-temps été supprimée.

De nouveau en couple après deux mois

La nouvelle fait depuis le tour des réseaux sociaux. Dans le même temps, Virginia, qui aurait elle aussi subi une intervention chirurgicale, a publié, à l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle salle de sport de luxe, une photo avec le footballeur avec lequel elle semble désormais être à nouveau en couple. Des rumeurs concernant une réconciliation avaient déjà commencé à circuler quelques jours auparavant, lorsque des photos de vacances passées ensemble sur un yacht avaient fait surface.

Celles-ci semblent désormais se confirmer. Une deuxième photo de l'inauguration de la salle de sport, qui n'est toutefois plus disponible sur le compte Instagram de Virginia, montre les deux amoureux en train de s'embrasser.

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Il ne fait pratiquement plus aucun doute non plus que Vinicius a bel et bien été opéré. En effet, dans une vidéo le montrant en train de signer un maillot du Real, ainsi que dans un message d’encouragement adressé à un fan, désormais disponibles sur X, la superstar présente un physique nettement différent de celui qu’il avait lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord.