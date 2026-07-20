Lionel Messi est-il le meilleur joueur de tous les temps?

Pelé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Diego Maradona? Le débat autour du meilleur joueur de football de l'histoire fait rage, encore plus après la défaite de «La Pulga» en finale du Mondial face à l'Espagne.

AFP Agence France-Presse

Lionel Messi est-il le plus grand joueur de tous les temps devant Pelé? Comme pour Michael Jordan et LeBron James en NBA, le débat a enivré la planète foot durant ce Mondial, mais son échec en finale y a répondu négativement.

S'il est vain de comparer deux époques, sa troisième finale jouée à 39 ans, après son sacre en 2022 déjà au crépuscule de son extraordinaire carrière, atteste d'une formidable longévité au plus haut niveau qui confère une place unique à l'Argentin.

Le palmarès

Pelé demeure le seul joueur à avoir été champion du monde trois fois. En 1958, le monde découvre stupéfait le génie de 17 ans, qui marque un triplé en demi-finale contre la France (5-2) et un doublé en finale face à la Suède (5-2). En 1962, le Brésil conserve sa couronne, presque sans lui car il ne joue qu'un match et demi, blessé. Pelé, qu'on dit déclinant - à un âge, 29 ans, où on est alors considéré comme vieillissant pour le foot -, revient au sommet en 1970 en guidant une des plus belles équipes de l'histoire, qui triomphe de l'Italie en finale (4-1).

Lionel Messi a lui joué trois finales, perdant la première en 2014 face à l'Allemagne (1-0 ap). Si en 2022, il est déterminant pour venir à bout de la France, avec un doublé puis en marquant son tir au but lors de la séance fatidique, quatre ans plus tard, il traverse comme un fantôme la rencontre ultime face à l'Espagne, qui le prive d'une deuxième étoile personnelle.

Les records

Lionel Messi est devenu le premier joueur à jouer six Coupes du monde, rejoint par Cristiano Ronaldo, et a établi plusieurs records individuels, certes restés éphémères. Avec 8 buts dans ce Mondial, il est momentanément devenu le meilleur goleador de l'histoire en totalisant 21 réalisations, finalement dépassé par Kylian Mbappé (22), auteur de 10 buts cette année. Messi cumule en outre 12 passes décisives. Mieux que quiconque.

En quatre éditions disputées, Pelé n'a pu faire exploser les compteurs. Mais il demeure à ce jour le plus jeune joueur à avoir remporté un Mondial à 17 ans et 249 jours.

L'influence

Le Brésil aurait-il gagné sans Pelé en 1958 et en 1970? Peut-être. Après tout, il a été titré en 1962 sans lui ou presque. Et si le génie brésilien a été crucial dans les deux autres campagnes victorieuses, il était entouré d'artistes comme Garrincha, Vava, Rivelino, Tostao, indissociables des succès de la Seleçao.

L'Argentine aurait-elle gagné sans Messi en 2022 et atteint la finale en 2026? Sûrement pas. Son apport comptable et surtout son rôle de guide, presque gourou d'un effectif lui étant entièrement dévoué, illustrent à quel point tout ou presque a reposé sur lui.

Ce que la longévité de Messi raconte c'est qu'elle ne rime absolument pas avec déclin, puisque c'est au moment où on ne l'imaginait plus vraiment capable de forcer son destin dans une compétition longtemps maudite pour lui, qu'il y est parvenu. Il a fallu qu'il attende d'avoir 35 ans pour inscrire en 8e de finale du Mondial 2022 son tout premier but dans un match à élimination directe d'un Mondial. Un déclic qui l'a transfiguré jusqu'au sacre trois matches plus tard.

Le parcours de 2026 a encore plus été marqué du sceau de Messi, tant les miracles se sont répétés dans des fins de matches sur un fil, par la grâce de son pied gauche. Mais en finale, son influence a été réduite à néant par l'Espagne.

L'héritage

Quand il éclot à la face du monde, Pelé incarne la modernité dans le foot et devient sa première superstar. Par sa technique balle au pied, sa créativité, son sens du but, il symbolise presque à lui seul le style brésilien qui deviendra la référence du beau jeu pendant plusieurs décennies, avant de devenir une chimère. Ronaldo, Neymar, Ronaldinho... nombreux sont ceux qui ont été présentés au début de leur carrière comme «le nouveau Pelé».

Lionel Messi a lui dû vivre avec l'ombre encombrante de Diego Maradona et il a mis du temps à s'en dépêtrer sous le maillot de l'Albiceleste, car c'est d'abord avec le Barça qu'il est devenu le meilleur joueur de son époque. Outre l'immense talent qui les caractérise, ce qui relie également Messi, Pelé et Maradona, c'est leur modeste taille 1,70 m, 1,73m, 1,64 m. Or «La Pulga» est parvenu à dominer son sujet à une époque où la dimension athlétique a pris une importance considérable dans le foot.

Sa rapidité d'exécution et sa limpidité dans le dernier geste font de lui un modèle pour toute une génération de talents, à commencer par Lamine Yamal.