Carlo Ancelotti a-t-il précipité la chute du Brésil?

Le Brésil est sous le choc après son élimination face à la Norvège. Carlo Ancelotti est vivement critiqué, tandis que Neymar, en larmes, a annoncé la fin de sa carrière internationale.

Petar Djordjevic

Le Brésil devra encore attendre avant de décrocher une sixième étoile. Éliminée dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde par la Norvège, la Seleção reste bloquée à cinq titres mondiaux. Certes, ses plus proches poursuivants, l'Allemagne et l'Italie (quatre titres chacun), sont eux aussi déjà hors course. Mais cela ne console personne au Brésil, où l'élimination a provoqué une immense désillusion.

«Adieu, sixième titre», titre le quotidien Folha de São Paulo. «Les Norvégiens résistent, triomphent et éliminent le Brésil de la Coupe du monde.» De son côté, le portail UOL résume la situation en quelques mots: «Le rêve est terminé.»

«J'aurais titularisé Neymar»

L'ancien international Felipe Melo pointe directement du doigt le sélectionneur Carlo Ancelotti. Sur Sport TV, il estime que le technicien italien s'est trompé en laissant Neymar sur le banc au coup d'envoi. «Je comprends que l'entraîneur ait ses convictions, mais j'aurais aligné Neymar d'entrée. Il aurait pu transformer le premier penalty, et le match aurait été complètement différent», affirme-t-il.

Le média brésilien UOL va encore plus loin. Selon lui, Carlo Ancelotti a fini par céder à la pression populaire en faisant entrer Endrick et Neymar, un choix qui aurait déséquilibré son équipe. «Ce n'est pas Neymar qui est mort dans les bras d'Ancelotti, mais Ancelotti qui est mort dans les bras de Neymar», écrit le média brésilien.

Les adieux de Neymar

Une chose est certaine: Neymar ne portera plus le maillot du Brésil. En larmes après la rencontre, le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção a annoncé la fin de sa carrière internationale. «J'ai essayé, vraiment essayé. Maintenant, c'est terminé. C'est ici que tout a commencé, c'est ici que tout s'arrête.»

Le symbole est fort. C'est au MetLife Stadium, dans le New Jersey, que Neymar avait effectué ses débuts avec le Brésil en 2010. Seize ans plus tard, après 130 sélections et 80 buts, il y dispute son dernier match sous les couleurs nationales. Avant de quitter définitivement la scène, l'attaquant a tout de même eu un dernier accrochage avec le gardien norvégien Orjan Nyland après avoir transformé son tir au but.

Carlo Ancelotti sous le feu des critiques

Les reproches adressés à Carlo Ancelotti ne s'arrêtent pas à la gestion de Neymar. Son choix de confier le premier penalty à Bruno Guimarães est lui aussi vivement contesté. Interrogé après la rencontre, Vinícius Júnior a expliqué que l'ordre des tireurs était fixé à l'avance. «C'est l'entraîneur qui décide. Il avait choisi Bruno.»

Carlo Ancelotti a confirmé cette version. Selon lui, les statistiques internes de l'équipe, établies depuis un an, désignaient Bruno Guimarães comme l'un des meilleurs tireurs de penalty de la sélection. Un argument qui ne convainc pas UOL. «Bruno Guimarães n'avait tiré que trois penalties au cours de toute sa carrière avant d'en manquer un lors de cette Coupe du monde», souligne le média.

Reste désormais à savoir si Carlo Ancelotti sera encore sur le banc du Brésil lors du prochain Mondial. Une chose est certaine: avec les adieux de Neymar et les possibles départs d'autres cadres, comme Casemiro, une nouvelle page s'ouvre pour la Seleção.