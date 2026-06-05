Breel Embolo sera arrivé en Californie à l'heure pour Suisse-Australie samedi, mais le sélectionneur Murat Yakin ne le prendra pas dans l'équipe. «Cela n'aurait aucun sens», assure le technicien, qui sera également privé de Ruben Vargas. Une chance pour Zeki Amdouni?

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Oui, Breel Embolo est bien monté dans l'avion pour la Californie ce vendredi matin, visa en poche. Mais non, l'attaquant ne jouera pas samedi face à l'Australie pour le dernier match de préparation de la Nati avant la Coupe du monde. «Ce ne ferait aucun sens», a expliqué Murat Yakin. «Breel s'est entraîné individuellement pendant quatre jours, je ne suis pas inquiet pour lui. Bien sûr qu'il aurait aimé jouer! Mais intégrer l'équipe avec le stress du voyage, le décalage horaire, sans aucun entraînement collectif, ce ne serait pas optimal», a assuré le sélectionneur national. L'avant-centre sera donc vraisemblablement dans les tribunes du SnapDragon Stadium de San Diego à 12h, heure locale (21h en Suisse).

«L'expérience de jouer à 12h va nous servir»

«C'est très bien qu'on puisse jouer ce match tout près de notre camp de base. Ce sera une bonne répétition, avec un coup d'envoi qui sera le même que celui de nos trois matches de groupe. Nous pourrons ainsi voir si nos processus d'avant-match sont pertinents et comment il faudra les adapter un petit peu. Cette expérience va nous servir», enchaîne Murat Yakin, lequel a énormément réfléchi, avec son staff, à la question de savoir comment préparer les organismes à un coup d'envoi aussi inhabituel.

Si le sélectionneur ne pourra pas compter sur Breel Embolo, il devra également se passer de Ruben Vargas, lequel s'entraîne de manière individuelle et ne sera pas à disposition de son entraîneur samedi. La ligne d'attaque sera ainsi remaniée et ce sera sans doute une chance pour les joueurs ayant besoin de minutes, comme Zeki Amdouni, Noah Okafor et Cédric Itten, de s'illustrer.

«Le dernier match est toujours riche en enseignements. Cela avait été le cas avant l'Euro 2024 contre l'Autriche. Je n'avais pas été très satisfait de la performance, mais j'avais eu quelques confirmations, qui m'ont poussé à changer certaines choses dans la semaine. Et on a réussi à surprendre la Hongrie en ouverture de la compétition», a rappelé le sélectionneur. Six jours après ce match nul 1-1 face à l'Autriche, la Nati (avec les titularisations surprises de Michel Aebischer et de Kwadwo Duah) avait facilement battu la Hongrie (3-1) à Cologne et parfaitement lancé son Euro 2024.

Une grande partie des titulaires de samedi également alignée contre le Qatar?

Si le sélectionneur pourra opérer jusqu'à onze changements samedi, il n'usera pas de ce droit, en tout cas pas pendant une grande partie du match. Pas question de le voir changer sept joueurs à la pause, comme très récemment contre la Jordanie. «Non, effectivement. Les joueurs ont besoin d'automatismes et cette rencontre face à l'Australie est importante dans cet aspect.» Il se pourrait ainsi bien qu'une grande partie des titulaires le soit également contre le Qatar à San Francisco, même si rien n'est figé et que Breel Embolo est bien sûr un candidat naturel à une place dans le onze dans huit jours.

«On verra. Nous aurons encore une semaine après ce match pour bien préparer le Qatar», évacue Murat Yakin. La Suisse, qui dispose désormais de deux systèmes bien rodés avec le 3-4-2-1 et 4-3-2-1, a plusieurs options. Et Murat Yakin ne s'interdit rien, surtout pas de surprendre son adversaire.