«J'espère bien que ma famille n'est pas contre moi!»

Arrivé en Suisse en 1987, Vladimir Petkovic n'a qu'une envie: éliminer la Nati ce jeudi à Vancouver (5h vendredi en Suisse). Le Tessinois espère d'ailleurs que sa famille sera de son côté, sans en être sûr à 100%.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Vladimir Petkovic s'est montré souriant et même blagueur ce mercredi, à la veille d'affronter l'équipe de Suisse à Vancouver. Lui, si réticent à se prêter à l'exercice médiatique durant ses sept ans passés à la tête de la Nati, a cette fois semblé à l'aise, que ce soit pour répondre aux questions des journalistes algériens ou à celles venues de Suisse. Il ne s'est crispé qu'une fois, lorsqu'il a été fortement incité à se taire par son chef de presse lorsqu'il a été question de Christophe Gleizes, le journaliste français emprisonné en Algérie. «Je ne comprends pas. Je n'ai rien à dire», a-t-il sèchement répondu, alors que le préposé algérien aux médias a voulu empêcher le journaliste suisse de terminer de poser sa question, sans succès.

Sinon? Le Tessinois a été très affable et a même blagué au sujet de sa famille. Invité à parler du dilemme qu'affronteront son épouse Ljiljana et leurs deux filles vendredi dès 5h, le sélectionneur des Fennecs a blagué. «J'espère au moins qu'elles ne seront pas contre moi. J'ai besoin de cette énergie positive qui vient de la maison!»

Il a dirigé la Suisse lors de trois grands tournois

Après avoir dit tout le bien qu'il pensait de la Suisse, le pays qui l'a accueilli pour jouer au football en 1987 (au FC Coire tout d'abord), il a souligné, bien évidemment, qu'il prenait le risque de la décevoir en gagnant ce seizième de finale. «Je suis très fier d'être Suisse. Mais je suis un professionnel. Je suis toujours le supporter de l'équipe que j'entraîne et je fais tout pour gagner», a-t-il relevé sans surprendre personne, lui qui a dirigé la Suisse lors de trois grands tournois entre 2014 et 2021 (Euro 2016, Coupe du monde 2018, Euro 2021). Il demeure jusqu'à ce jour le sélectionneur avec la meilleure moyenne de points de l'histoire du pays (1,79).

«J'ai vécu sept années de bonheur et de plaisir avec la Nati. C'est toujours agréable de repenser au passé. Je viens de recroiser par hasard Blerim Dzemaili, c'était sympa. Après le match, on se parlera avec plaisir, avec tout le monde», a-t-il lancé ce mercredi. Plusieurs joueurs sont encore là, bien sûr, et beaucoup de monde dans le staff de la Nati garde un très bon souvenir de «Vlado», bien plus ouvert dans l'intimité qu'en public.

Très décrié en Algérie lors de ses débuts, le Tessinois peut définitivement gagner les coeurs de sa nouvelle patrie en cas de succès face à la Suisse à Vancouver. Dans le cas contraire, il le sait, les critiques s'intensifieraient. Comme toujours dans le football, le jugement comportera peu de nuances. Gagner ou perdre, continuer ou partir.