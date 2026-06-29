Grâce à Vladimir Petkovic, la Nati peut rêver grand

Vladimir Petkovic, sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, a marqué de son empreinte le football suisse. Ce Tessinois a opéré un changement de culture et a posé les bases qui permettent aujourd'hui à la Nati de rêver d'un exploit en Amérique du Nord.

Christian Finkbeiner et Sven Schoch

En Amérique du Nord, la Nati rêve de la Coupe du monde la plus réussie de tous les temps. Concrètement, l'objectif est d'atteindre au moins les quarts de finale. Face à l'Algérie, puis, en cas de victoire en huitièmes de finale, face à la Colombie ou au Ghana, les chances d'atteindre cet objectif n'ont en tout cas pas diminué.

Si la Suisse peut rêver d’un exploit majeur lors de sa septième qualification consécutive pour les phases à élimination directe, c’est aussi en grande partie grâce à l’entraîneur de son prochain adversaire: Vladimir Petkovic. Ce double national suisso-croate, qui a grandi à Sarajevo, a marqué le football suisse comme peu d’autres au cours de ses sept années à la tête de la sélection.

En effet, Vladimir Petkovic est l’entraîneur le plus couronné de succès de l’histoire de l’ASF. Personne n’a récolté plus de points que lui (1,79), et personne n’avait réussi auparavant, depuis la Seconde Guerre mondiale, à remporter un match à élimination directe avec la Nati lors d’une phase finale. La victoire en huitièmes de finale de l’Euro 2021 contre la France à Bucarest est la plus belle de l’histoire. Mais les chiffres ne sont qu’une chose. La manière dont la patte de Vladimir Petkovic a marqué le style de jeu de cette équipe nationale jusqu’à aujourd’hui en est une autre.

Une excellence tactique

En effet, même en tant que sélectionneur de la Nati, Vladimir Petkovic – qui avait auparavant entraîné Bellinzone, Young Boys et la Lazio – restait un entraîneur de club, même s’il disposait de peu de temps pour travailler avec l’équipe lors des rassemblements. Il ne s’adaptait guère à l’adversaire, mais misait plutôt sur les qualités de ses joueurs, provoquant ainsi un changement de mentalité au sein de la Nati.

Celle-ci s’est montrée de plus en plus sûre d’elle et dominante, même face à des équipes mieux classées comme la France, la Belgique ou l’Allemagne. Il a mis les joueurs au défi avec des exercices de jeu qui stimulaient leur vivacité d’esprit et qui ont permis assez rapidement à la Suisse d’agir avec beaucoup de souplesse: changements de système en cours de match, multiples variantes tactiques tant en attaque qu’en défense. Pour Vladimir Petkovic, l’essentiel n’était pas tant de savoir qui jouait, mais comment son équipe jouait.

Des débuts difficiles

Pourtant, Vladimir Petkovic a connu des débuts difficiles à la tête de la Nati. En 2014, il a pris la relève de l'éminent Ottmar Hitzfeld. Et après deux défaites au début des qualifications pour l’Euro 2016, il s’est retrouvé pour la première fois sous pression. Le match à domicile contre la Slovénie, à l’automne 2015, a marqué un tournant. Les remplaçants Josip Drmic et Valentin Stocker ont permis à l'équipe de passer d’un 0-2 à un 3-2 dans les dernières minutes au tableau d'affichage. Lors de la victoire historique contre la France également, le flair de Vladimir Petkovic a été déterminant. Avec Kevin Mbabu, Christian Fassnacht et surtout Mario Gavranovic, trois remplaçants ont permis de renverser la situation.

La vision tactique du sélectionneur de l'Algérie était exceptionnelle. C’est pour cela que les joueurs le suivaient. En tête de file, Granit Xhaka, que Vladimir Petkovic a désigné comme stratège en chef au milieu de terrain (puis plus tard comme capitaine) lorsqu’il a écarté Gökhan Inler au printemps, avant l’Euro 2016. Lorsque Vladimir Petkovic a quitté l’ASF à l’été 2021, Granit Xhaka a déclaré: «Quels que soient les titres des journaux, Vlado nous soutenait. Nous avons souvent échangé en dehors des rassemblements, discuté des bons et des moins bons moments, ri ensemble. Notre relation était très particulière.»

Une relation difficile avec les médias

Même si Vladimir Petkovic était très apprécié des joueurs, ses relations avec les médias étaient mitigées. En public, le Tessinois donnait souvent l’impression d’être distant, méfiant et soupçonneux. Il estimait que lui-même et son travail n’étaient pas suffisamment valorisés. L’un de ses handicaps était qu’il se sentait obligé de parler allemand, alors qu’il s’exprimait bien mieux en italien. Il pouvait se montrer très têtu, ce qui pouvait être à la fois un atout et un inconvénient.

Mais «Vlado» a aussi un autre côté, humoristique et sociable. Ceux qui le côtoient depuis longtemps parlent d’un «humour très fin, légèrement sarcastique» et de «blagues pince-sans-rire» lorsque le Tessinois se sentait à l’aise en compagnie d’autres personnes. Il faisait rire les gens et veillait toujours à renforcer l’esprit d’équipe, en organisant des sorties ou en offrant des repas gratuits après la qualification pour les phases à élimination directe.

Pour Vladimir Petkovic, homme très attaché à sa famille, les enfants comptaient également beaucoup. Pratiquement avant chaque match à domicile de la Nati, il autorisait certains joueurs à arriver plus tôt au stade avant le début d’un entraînement officiel afin d’exaucer les vœux d’enfants souffrant de handicaps de santé, physiques ou mentaux. Et parfois, même après un long marathon d’interviews, cet ancien travailleur social prenait tout le temps nécessaire pour répondre aux demandes d’autographes des enfants.