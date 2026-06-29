Le joli numéro d'équilibriste de Noah Okafor face aux médias

À San Diego, Noah Okafor, écarté des terrains depuis le début de la Coupe du monde, assure dans un brillant numéro de communication bien maîtrisée être prêt à 100% et rester positif et à disposition du collectif. Murat Yakin lui offrira-t-il sa chance face à l’Algérie?

Blick Sport

Il est sans doute le plus grand mystère de cette Coupe du monde côté suisse. Auteur d'une excellente deuxième partie de saison avec Leeds en Premier League, Noah Okafor n'a pourtant pas disputé la moindre minute depuis le début du tournoi. Alors que Murat Yakin lui préfère notamment Christian Fassnacht ou Cédric Itten lors des changements offensifs, l'attaquant de 26 ans est venu afficher un visage serein devant les médias, dimanche, à San Diego, au camp de base de la Nati. Le fait que l'ASF ait décidé de l'envoyer lui n'a rien d'un hasard. Et ce choix a bien sûr été validé par Murat Yakin en personne, ce qui veut dire beaucoup.

Le sourire est resté accroché au visage de l'attaquant durant toute la conférence de presse. Mais derrière cette bonne humeur assumée, Noah Okafor n'a pas caché une certaine impatience, tout en restant mesuré. «Tous les joueurs veulent jouer, sinon ils auraient choisi un autre métier», rappelle-t-il. «Je n'ai encore pas joué une minute, mais je me réjouis surtout de la qualification de l'équipe. J'essaie de tout donner à l'entraînement chaque jour et j'espère avoir ma chance. Au final, c'est l'entraîneur qui décide.»

«Je ne suis pas une bombe à retardement»

Le Zurichois refuse toutefois de se présenter comme un joueur frustré ou prêt à faire exploser le vestiaire. Interrogé sur l'idée qu'il puisse devenir une «bombe à retardement», une expression utilisée ces derniers jours par certains observateurs, il balaie immédiatement cette hypothèse. «Je ne suis pas une bombe à retardement. Je suis heureux d'être ici, en bonne santé et en pleine forme. J'essaie d'aider l'équipe sur et en dehors du terrain.»

Il reconnaît néanmoins que la situation n'est pas simple à vivre. «Je suis peut-être un peu énervé, parce que chaque joueur veut jouer. Jusqu'ici, cela ne s'est pas produit. Mais c'est le football. Je reste concentré et j'attends ma chance.» Une frustration qu'il dit aujourd'hui mieux maîtriser qu'il y a deux ans, lors de l'Euro. «À l'époque, j'étais plus jeune et je n'ai pas toujours réagi de la bonne manière. Cela se voyait dans mon langage corporel. J'ai grandi, comme homme et comme joueur.»

Noah Okafor a également révélé avoir échangé avec Murat Yakin dimanche. «Il m'a expliqué pourquoi je ne suis finalement pas entré contre le Canada. En fait, il était prévu que j'entre en cours de jeu, mais le déroulement du match a changé ses plans.» Une discussion qui semble avoir apaisé l'international suisse, même si elle ne modifie évidemment pas sa situation sportive.

Physiquement, l'ancien joueur de Salzbourg assure être prêt à 100%. Arrivé en sélection avec une légère blessure au mollet contractée en fin de saison à Leeds, il explique avoir suivi un programme individuel avant de retrouver le groupe. «Aujourd'hui, je suis totalement en forme.»

«Je veux simplement aider l'équipe»

Le huitième de finale contre l'Algérie pourrait-il enfin lui offrir ses premières minutes dans cette Coupe du monde? «On verra», glisse-t-il en souriant lorsqu'on lui demande s'il sera l'homme de la qualification. Son objectif, lui, reste inchangé: «Je veux simplement aider l'équipe, que ce soit quelques minutes, avec une passe décisive ou un but.»

Gregor Kobel ne croit d'ailleurs pas à un problème de gestion dans le vestiaire. «Bien sûr que c'est frustrant pour lui. Il a d'énormes qualités et il veut jouer», reconnaît le gardien suisse. «Mais il se donne à fond à chaque entraînement et veut être prêt quand on aura besoin de lui. Je ne le perçois pas comme une bombe à retardement.»

Reste désormais à savoir si Murat Yakin finira par offrir cette opportunité à un joueur qui, malgré son statut en Premier League, attend toujours de pouvoir démontrer sur le terrain ce qu'il affirme avec calme devant les micros.