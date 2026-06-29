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Content, mais pas content
Le joli numéro d'équilibriste de Noah Okafor face aux médias

À San Diego, Noah Okafor, écarté des terrains depuis le début de la Coupe du monde, assure dans un brillant numéro de communication bien maîtrisée être prêt à 100% et rester positif et à disposition du collectif. Murat Yakin lui offrira-t-il sa chance face à l’Algérie?
Publié: il y a 46 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
Noah Okafor, tout sourire face aux médias, est venu délivrer un beau message d'humilité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne veut pas jouer.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Il est sans doute le plus grand mystère de cette Coupe du monde côté suisse. Auteur d'une excellente deuxième partie de saison avec Leeds en Premier League, Noah Okafor n'a pourtant pas disputé la moindre minute depuis le début du tournoi. Alors que Murat Yakin lui préfère notamment Christian Fassnacht ou Cédric Itten lors des changements offensifs, l'attaquant de 26 ans est venu afficher un visage serein devant les médias, dimanche, à San Diego, au camp de base de la Nati. Le fait que l'ASF ait décidé de l'envoyer lui n'a rien d'un hasard. Et ce choix a bien sûr été validé par Murat Yakin en personne, ce qui veut dire beaucoup.

Le sourire est resté accroché au visage de l'attaquant durant toute la conférence de presse. Mais derrière cette bonne humeur assumée, Noah Okafor n'a pas caché une certaine impatience, tout en restant mesuré. «Tous les joueurs veulent jouer, sinon ils auraient choisi un autre métier», rappelle-t-il. «Je n'ai encore pas joué une minute, mais je me réjouis surtout de la qualification de l'équipe. J'essaie de tout donner à l'entraînement chaque jour et j'espère avoir ma chance. Au final, c'est l'entraîneur qui décide.»

«Je ne suis pas une bombe à retardement»

Le Zurichois refuse toutefois de se présenter comme un joueur frustré ou prêt à faire exploser le vestiaire. Interrogé sur l'idée qu'il puisse devenir une «bombe à retardement», une expression utilisée ces derniers jours par certains observateurs, il balaie immédiatement cette hypothèse. «Je ne suis pas une bombe à retardement. Je suis heureux d'être ici, en bonne santé et en pleine forme. J'essaie d'aider l'équipe sur et en dehors du terrain.»

Il reconnaît néanmoins que la situation n'est pas simple à vivre. «Je suis peut-être un peu énervé, parce que chaque joueur veut jouer. Jusqu'ici, cela ne s'est pas produit. Mais c'est le football. Je reste concentré et j'attends ma chance.» Une frustration qu'il dit aujourd'hui mieux maîtriser qu'il y a deux ans, lors de l'Euro. «À l'époque, j'étais plus jeune et je n'ai pas toujours réagi de la bonne manière. Cela se voyait dans mon langage corporel. J'ai grandi, comme homme et comme joueur.»

Murat Yakin et Noah Okafor se sont parlés, assure l'attaquant.
Photo: TOTO MARTI

Noah Okafor a également révélé avoir échangé avec Murat Yakin dimanche. «Il m'a expliqué pourquoi je ne suis finalement pas entré contre le Canada. En fait, il était prévu que j'entre en cours de jeu, mais le déroulement du match a changé ses plans.» Une discussion qui semble avoir apaisé l'international suisse, même si elle ne modifie évidemment pas sa situation sportive.

Physiquement, l'ancien joueur de Salzbourg assure être prêt à 100%. Arrivé en sélection avec une légère blessure au mollet contractée en fin de saison à Leeds, il explique avoir suivi un programme individuel avant de retrouver le groupe. «Aujourd'hui, je suis totalement en forme.»

«Je veux simplement aider l'équipe»

Le huitième de finale contre l'Algérie pourrait-il enfin lui offrir ses premières minutes dans cette Coupe du monde? «On verra», glisse-t-il en souriant lorsqu'on lui demande s'il sera l'homme de la qualification. Son objectif, lui, reste inchangé: «Je veux simplement aider l'équipe, que ce soit quelques minutes, avec une passe décisive ou un but.»

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Gregor Kobel ne croit d'ailleurs pas à un problème de gestion dans le vestiaire. «Bien sûr que c'est frustrant pour lui. Il a d'énormes qualités et il veut jouer», reconnaît le gardien suisse. «Mais il se donne à fond à chaque entraînement et veut être prêt quand on aura besoin de lui. Je ne le perçois pas comme une bombe à retardement.»

Reste désormais à savoir si Murat Yakin finira par offrir cette opportunité à un joueur qui, malgré son statut en Premier League, attend toujours de pouvoir démontrer sur le terrain ce qu'il affirme avec calme devant les micros.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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