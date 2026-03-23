Noah Okafor est de retour avec la Nati, dans la bonne humeur

Surprise ce lundi à Horben avec le grand retour de Noah Okafor avec la Nati! L'attaquant a été appelé à la suite du forfait de Filip Ugrinic et n'a pas cherché à cacher sa joie. Pierluigi Tami se réjouit lui aussi de son retour.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Noah Okafor a fait une entrée de star ce lundi après-midi à l'hôtel de l'équipe de Suisse, en pleine Forêt Noire. C'est en effet à Horben, dans un petit village (très) loin de l'agitation, qu'a choisi Murat Yakin de réunir ses joueurs et son staff pour préparer la réception de l'Allemagne, vendredi à Bâle. Le sélectionneur avait déjà pris cette décision en septembre dernier avant de recevoir le Kosovo et la Slovénie, afin d'éviter les distractions des visites des amis, de la famille et des agents. Et visiblement l'expérience lui a plu.

Des caméras au milieu des vaches

Alors, voir des caméras de la propre équipe de communication de Noah Okafor, appelé de dernière minute après le forfait sur blessure de Filip Ugrinic, avait quelque chose de joyeusement décalé, au milieu des paysages agricoles, des vaches et des moutons bicolores du sud de l'Allemagne. Oui, l'attaquant est de retour avec la Nati après son «bannissement» et il tenait à le faire savoir à beaucoup de monde sur ses réseaux sociaux.

Le joueur de Leeds ne faisait initialement pas partie de la sélection de Murat Yakin pour affronter la Mannschaft vendredi et la Norvège mardi, mais ses vingt minutes disputées face à Brentford ce week-end, couplées au forfait de Filip Ugrinic, ont convaincu Murat Yakin que le moment de le rappeler était opportun. Le clash de novembre dernier est donc oublié, ce qu'a confirmé Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales, ce lundi à Horben.

Le clash de novembre est oublié

«Nous avons rendu une visite à Noah en février et nous avons pu clarifier la situation. Nous avons eu des discussions importantes avec lui», a expliqué le Tessinois, heureux que Murat Yakin et son attaquant aient pu échanger en face à face. Pour rappel, mécontent de son sort en novembre dernier alors qu'il sortait de belles prestations avec Leeds, le Bâlois avait fustigé le management de Murat Yakin dans une interview virulente, dont le contenu et le timing avaient fortement déplu au staff de la Nati et à l'ASF dans son ensemble.

«Il a compris quelles fautes il avait commis et il était aussi important que nous puissions lui expliquer notre position. Ses qualités de joueur n'ont jamais été remises en cause. Mais Noah devait comprendre que l'équipe est toujours au centre et que chacun doit accepter son rôle», continue Pierluigi Tami.

«Je trouve que c'est un bon choix de l'avoir rappelé après le forfait de Filip Ugrinic et je suis content que Murat l'ait fait. C'est le bon moment pour intégrer à nouveau un joueur important pour nous», enchaîne le directeur des équipes nationales. Pourquoi ne pas l'avoir sélectionné directement, si le problème personnel est réglé? «Parce qu'il n'avait pas rejoué au moment de la liste, jeudi. Depuis, il a pu jouer vingt minutes en Premier League, ce qui prouve qu'il est apte.» Tout simplement.

Va-t-il accepter son rôle cette fois?

Que se passera-t-il, si le jeune attaquant à l'ego indéniable ne joue pas une minute lors de ces deux rassemblements, ce qui peut arriver? Est-il désormais prêt à accepter un rôle de remplaçant, ce qu'il n'avait clairement pas démontré lors de l'Euro 2024? «Ce rendez-vous avec Noah en février était très positif, je le redis. Il a pu s'expliquer avec Murat de manière honnête et franche. Maintenant, on doit regarder devant. Nous avons des ambitions à la Coupe du monde et nous ne pourrons réussir qu'en étant une équipe soudée.» Sous-entendu: Noah Okafor l'accepte. Et se tient prêt à apporter de l'impact, que ce soit en cours de match ou pourquoi pas en débutant. «J'espère qu'il pourra nous apporter une plus-value sur le plan offensif, bien sûr.»

L'avenir immédiat passe donc par ces deux matches face à l'Allemagne, vendredi à Bâle, et la Norvège, mardi à Oslo. «Je me réjouis que nous jouions contre deux équipes aussi fortes que l'Allemagne et la Norvège, deux des meilleures équipes d'Europe. C'est très important dans notre processus d'amélioration», affirme Pierluigi Tami.