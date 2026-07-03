Murat Yakin a réussi son pari! En alignant quatre joueurs offensifs d'entrée, ce qu'il n'avait encore jamais fait dans cette Coupe du monde, le sélectionneur a opté pour une stratégie audacieuse et payante, notamment grâce à la discipline... défensive de ce quatuor.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Ce que j'ai le plus aimé? Notre solidarité en défense.» Ainsi s'est exprimé après la victoire face à l'Algérie (2-0) Murat Yakin, lequel avait pris un risque assumé en faisant débuter quatre joueurs offensifs (Ruben Vargas, Johan Manzambi, Dan Ndoye et Breel Embolo) ce jeudi soir à Vancouver.

Granit Xhaka et Remo Freuler seuls à mi-terrain

Le technicien a une fois de plus surpris tout le monde en optant pour cette stratégie audacieuse et en «livrant» à eux-mêmes Remo Freuler et Granit Xhaka à mi-terrain, un peu à l'image de ce que fait l'équipe de France. Mais la différence avec les Bleus est que tout le monde défend chez les joueurs offensifs. Et cela s'est vu à Vancouver où les deux joueurs de flanc, Ruben Vargas et Dan Ndoye, ont été particulièrement impressionnants dans leurs replis défensifs. Mais le pressing de Breel Embolo et l'abattage de Johan Manzambi, les deux attaquants axiaux, ont également été à relever.

Murat Yakin a ainsi passé un pacte implicite avec ces quatre hommes en leur permettant de débuter, mais à condition qu'ils fassent les efforts défensifs, afin que le coach n'ait pas de regrets de ne pas avoir titularisé Michel Aebischer, Djibril Sow ou Fabian Rieder comme troisième milieu de terrain. Il a pu être très vite rassuré: son intuition était la bonne, une fois de plus.

L'Algérie a fait courir la Suisse

La Suisse a souffert en début de match, elle qui a été privée de ballon par une Algérie très à l'aise techniquement. «Notre équipe a vite compris qu'elle ne pourrait pas développer son jeu habituel. Les Algériens possèdent de très bons techniciens, ils savent garder le ballon et nous ont parfois fait courir. Mais ils ne se sont finalement jamais montrés vraiment dangereux, et c'est certainement le point positif», a relevé Murat Yakin, en tenant à féliciter toute son équipe pour le travail défensif effectué.

«Nous avons été très solidaires. Nous avons toujours bien défendu, de manière très propre», a-t-il expliqué, se montrant heureux que son équipe ait pu marquer à deux reprises pour se donner un peu d'air, qui plus est à des moments importants. «C'est vrai, on a pu mettre ces deux buts à des moments-clés.» Soit après dix minutes de jeu, au coeur d'une entame dominée par les Fennecs. Et après 46 secondes en deuxième période grâce à une réussite de Dan Ndoye, qui a définitivement assommé les Algériens, comme l'a admis Vladimir Petkovic lui-même. «Le 2-0 a décidé du match. Il nous a fait très mal», a regretté le Tessinois.

La Suisse a su souffrir en début de match

«Nous avons su souffrir. Cet esprit est positif», a enchaîné Murat Yakin, lequel n'a donc pas eu à regretter d'avoir aligné quatre attaquants d'entrée de jeu. «Il fallait apporter de la puissance dès le début du match. On voulait mettre les défenseurs algériens sous pression, qu'ils doivent prendre plus de risques dans la construction», a expliqué le technicien, lequel a cependant constaté, comme tout le monde, que son équipe était dans le dur en première période malgré l'avantage au score.

«A la mi-temps, nous nous sommes parlés. Les joueurs se sont exprimés. Nous n'arrivions pas à mettre notre jeu en place. On a été parfois trop impatients avec le ballon. C'est bien que nous nous soyons dit les choses, cela montre que cette équipe sait être critique avec elle-même et trouver des solutions», a ajouté le sélectionneur. «Dans l'ensemble, c'était une prestation pleine de maturité. Nous avons concédé très peu d'occasions et nous avons marqué au bon moment. Au final, nous nous sommes qualifiés de manière méritée.»

Denis Zakaria excellent sur le flanc droit

Concernant le choix de titulariser Denis Zakaria au poste de latéral droit («Je préfère dire: sur le côté droit», a-t-il corrigé), Murat Yakin a dévoilé que cette idée avait germé au cours de la semaine d'entraînement. «Denis a fait de très bonnes séances et l'équipe s'est dessinée ainsi... J'ai beaucoup aimé sa prestation. Il est monté en puissance au fil du match.» Au point de réussir une très grande prestation, à un poste inhabituel pour lui.

La Nati a désormais un jour pour bien récupérer, vendredi, avant de se préparer à affronter la Colombie ou le Ghana, mardi à Vancouver. Pas de voyage en avion, pas de décalage horaire: des conditions idéales pour entrer dans l'histoire. Et quelque part, la Suisse l'a déjà fait: elle a franchi un tour à élimination directe pour la première fois en Coupe du monde depuis... 1938!