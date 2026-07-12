Le rêve à la Coupe du monde a pris fin de manière dramatique, samedi soir. Face à l'Argentine, tenante du titre, la Nati s'est inclinée en prolongation après avoir joué longtemps en infériorité numérique et livré un combat acharné. La décision est survenue à la 112e minute, lorsque Julian Alvarez a inscrit un incroyable but qui a condamné tout un pays. L'équipe de Murat Yakin doit donc rentrer chez elle après avoir connu sa Coupe du monde la plus réussie depuis 72 ans.
Le retour a d'ailleurs lieu très bientôt. À peine leurs larmes séchées, les joueurs décolleront lundi à 17h50 de Kansas City, où s'est déroulé le quart de finale, à bord d'un charter pour rentrer en Suisse. L'arrivée dans leur pays est prévue vers 10h15 mardi matin.
À midi, une réception et une rencontre avec les supporters sont prévues sur la Turbinenplatz, à Zurich. Les fans de la Nati auront ainsi l'occasion de fêter l’équipe pour sa première qualification en quarts de finale de la Coupe du monde depuis 1954. L'événement sera animé par la présentatrice de la SRF Annette Fetscherin.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
3
-4
2
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
3
8
9
2
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
3
7
9
2
Autriche
3
0
4
3
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
3
-5
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
3
-9
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0