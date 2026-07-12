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Un accueil mardi à Zurich
Voici le programme de la Nati après son élimination en quarts de finale

L'équipe de Suisse a dû faire ses adieux à la Coupe du monde en Amérique du Nord. Lundi soir, la Nati rentrera au pays et sera accueillie mardi matin à Zurich.
Publié: 12:49 heures
1/2
La Nati s'est inclinée face à l'Argentine après prolongation.
Photo: TOTO MARTI
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Tobias Wedermann

Le rêve à la Coupe du monde a pris fin de manière dramatique, samedi soir. Face à l'Argentine, tenante du titre, la Nati s'est inclinée en prolongation après avoir joué longtemps en infériorité numérique et livré un combat acharné. La décision est survenue à la 112e minute, lorsque Julian Alvarez a inscrit un incroyable but qui a condamné tout un pays. L'équipe de Murat Yakin doit donc rentrer chez elle après avoir connu sa Coupe du monde la plus réussie depuis 72 ans.

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Le retour a d'ailleurs lieu très bientôt. À peine leurs larmes séchées, les joueurs décolleront lundi à 17h50 de Kansas City, où s'est déroulé le quart de finale, à bord d'un charter pour rentrer en Suisse. L'arrivée dans leur pays est prévue vers 10h15 mardi matin.

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À midi, une réception et une rencontre avec les supporters sont prévues sur la Turbinenplatz, à Zurich. Les fans de la Nati auront ainsi l'occasion de fêter l’équipe pour sa première qualification en quarts de finale de la Coupe du monde depuis 1954. L'événement sera animé par la présentatrice de la SRF Annette Fetscherin.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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