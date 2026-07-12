Coupe du monde: Argentine - Suisse, les notes de la Nati

Brillant dans la défaite L'Argentine avait Lionel Messi, mais la Suisse avait Dan Ndoye! L'équipe de Suisse s'est inclinée 1-3 après prolongation face à l'Argentine en quarts de finale de la Coupe du monde. Dans cette rencontre, Dan Ndoye est sorti du lot, alors que Breel Embolo a été à la ramasse. Voici les notes des internationaux.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport Cruelle défaite pour l'équipe de Suisse qui quitte ainsi la Coupe du monde avec les honneurs. Durant cette défaite (1-3 ap) face aux Argentins, un homme est particulièrement sorti du lot: Dan Ndoye. Il est l'un des trois joueurs à obtenir la note de 5,0. Êtes-vous d'accord avec les évaluations ci-dessous? Coupe du monde 2026 – Groupe A Équipe J. DB. PT. 1 Mexique 3 6 9 2 Afrique du Sud 3 -1 4 3 République de Corée 3 -1 3 4 République Tchèque 3 -4 1 Playoffs Groupe B Équipe J. DB. PT. 1 Suisse 3 4 7 2 Canada 3 5 4 3 Bosnie-Herzégovine 3 -1 4 4 Qatar 3 -8 1 Playoffs Groupe C Équipe J. DB. PT. 1 Brésil 3 6 7 2 Maroc 3 3 7 3 Écosse 3 -3 3 4 Haïti 3 -6 0 Playoffs Groupe D Équipe J. DB. PT. 1 Etats-Unis 3 4 6 2 Australie 3 0 4 3 Paraguay 3 -2 4 4 Turquie 3 -2 3 Playoffs Groupe E Équipe J. DB. PT. 1 Allemagne 3 6 6 2 Côte d´Ivoire 3 2 6 3 Equateur 3 0 4 4 Curaçao 3 -8 1 Playoffs Groupe F Équipe J. DB. PT. 1 Pays-Bas 3 6 7 2 Japon 3 4 5 3 Suède 3 0 4 4 Tunisie 3 -10 0 Playoffs Groupe G Équipe J. DB. PT. 1 Belgique 3 4 5 2 Egypte 3 2 5 3 Iran 3 0 3 4 Nouvelle-Zélande 3 -6 1 Playoffs Groupe H Équipe J. DB. PT. 1 Espagne 3 5 7 2 Cap Vert 3 0 3 3 Uruguay 3 -1 2 4 Arabie Saoudite 3 -4 2 Playoffs Groupe I Équipe J. DB. PT. 1 France 3 8 9 2 Norvège 3 1 6 3 Sénégal 3 2 3 4 Irak 3 -11 0 Playoffs Groupe J Équipe J. DB. PT. 1 Argentine 3 7 9 2 Autriche 3 0 4 3 Algérie 3 -2 4 4 Jordanie 3 -5 0 Playoffs Groupe K Équipe J. DB. PT. 1 Colombie 3 3 7 2 Portugal 3 5 5 3 République Démocratique du Congo 3 1 4 4 Ouzbékistan 3 -9 0 Playoffs Groupe L Équipe J. DB. PT. 1 Angleterre 3 4 7 2 Croatie 3 0 6 3 Ghana 3 0 4 4 Panama 3 -4 0 Playoffs

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