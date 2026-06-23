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Thomas Tuchel convainc enfin
Et tout à coup, l'Angleterre adore son sélectionneur allemand

Une prestation convaincante lors du premier match face à la Croatie a suffi. Le sélectionneur allemand de l'Angleterre Thomas Tuchel, qui avait fait l'objet de vives critiques, est désormais couvert d'éloges.
Publié: il y a 45 minutes
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Thomas Tuchel a fait l'objet de critiques avant la Coupe du monde.
Photo: AP Photo/Martin Meissner
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Petar Djordjevic

Thomas Tuchel n’a pas abordé cette Coupe du monde 2026 dans les meilleures conditions. Le sélectionneur allemand de l’Angleterre a essuyé de nombreuses critiques à propos de sa sélection. Le tabloïd The Sun, notamment, n’y est pas allé de main morte: «Ceux qui pensent que cette équipe peut remporter la Coupe du monde devraient consulter un médecin.»

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Et des joueurs de premier plan comme Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold ou encore Harry Maguire ne figurent pas dans sa liste des 26. Mais Tuchel est resté imperturbable : « Nous voulons la meilleure équipe, pas les joueurs les plus talentueux. Le collectif a toujours été au centre de nos préoccupations. »

Puis est arrivée cette victoire 4-2 face à la Croatie lors du premier match. Et, soudainement, les critiques se sont tues. Le sélectionneur semble avoir fait les bons choix.

Les légendes sont convaincues

Le capitaine anglais Harry Kane a parfaitement résumé la situation après la rencontre: «Un grand bravo à l’entraîneur. À la mi-temps, il nous a motivés en nous disant: 'Si on perd, au moins on perdra à notre manière.'» Jürgen Klopp a lui aussi rendu hommage à son compatriote: «Non seulement il a sélectionné les mauvais joueurs selon certains, mais en plus, il aligne Madueke et laisse Saka sur le banc.»

La victoire a également enthousiasmé les consultants et anciennes gloires du football anglais. Wayne Rooney, Alan Shearer et Gary Lineker sont tous convaincus. Rio Ferdinand se montre même le plus enthousiaste: «Si nous avons gagné, c’est grâce à Thomas Tuchel.» Avant d’ajouter: «Il possède une qualité que partagent tous les grands entraîneurs: l’humilité. Lorsqu’il repère une erreur, il la corrige immédiatement.»

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Le tournoi est encore long et la qualification pour les huitièmes de finale pas encore assurée. Mais le ton est donné, et Thomas Tuchel a, pour l’instant, fait taire les sceptiques.

Un Allemand sur le banc anglais

Thomas Tuchel n’est que le troisième sélectionneur de l’Angleterre à ne pas posséder de passeport anglais, après le Suédois Sven-Göran Eriksson et l’Italien Fabio Capello. Le fait qu’un Allemand soit chargé de mettre fin à soixante ans de disette en Coupe du monde a d’abord fait grincer bien des dents outre-Manche.

Le Daily Mail écrivait alors: «C’est un jour sombre pour l’Angleterre.» Pendant que The Sun choisissait l’humour: «He’s a great Lederhose.» Un jeu de mots entre «leader» et «Lederhose», le traditionnel pantalon bavarois en cuir.

Et Thomas Tuchel dans tout ça? Lors de sa première conférence de presse, il avait répondu avec le sourire: «Je suis désolé, j’ai un passeport allemand.» À en juger par ses débuts au Mondial 2026, les Anglais semblent lui avoir pardonné.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
2
5
4
2
Colombie
Colombie
1
2
3
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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