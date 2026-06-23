Une prestation convaincante lors du premier match face à la Croatie a suffi. Le sélectionneur allemand de l'Angleterre Thomas Tuchel, qui avait fait l'objet de vives critiques, est désormais couvert d'éloges.

Petar Djordjevic

Thomas Tuchel n’a pas abordé cette Coupe du monde 2026 dans les meilleures conditions. Le sélectionneur allemand de l’Angleterre a essuyé de nombreuses critiques à propos de sa sélection. Le tabloïd The Sun, notamment, n’y est pas allé de main morte: «Ceux qui pensent que cette équipe peut remporter la Coupe du monde devraient consulter un médecin.»

Et des joueurs de premier plan comme Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold ou encore Harry Maguire ne figurent pas dans sa liste des 26. Mais Tuchel est resté imperturbable : « Nous voulons la meilleure équipe, pas les joueurs les plus talentueux. Le collectif a toujours été au centre de nos préoccupations. »

Puis est arrivée cette victoire 4-2 face à la Croatie lors du premier match. Et, soudainement, les critiques se sont tues. Le sélectionneur semble avoir fait les bons choix.

Les légendes sont convaincues

Le capitaine anglais Harry Kane a parfaitement résumé la situation après la rencontre: «Un grand bravo à l’entraîneur. À la mi-temps, il nous a motivés en nous disant: 'Si on perd, au moins on perdra à notre manière.'» Jürgen Klopp a lui aussi rendu hommage à son compatriote: «Non seulement il a sélectionné les mauvais joueurs selon certains, mais en plus, il aligne Madueke et laisse Saka sur le banc.»

La victoire a également enthousiasmé les consultants et anciennes gloires du football anglais. Wayne Rooney, Alan Shearer et Gary Lineker sont tous convaincus. Rio Ferdinand se montre même le plus enthousiaste: «Si nous avons gagné, c’est grâce à Thomas Tuchel.» Avant d’ajouter: «Il possède une qualité que partagent tous les grands entraîneurs: l’humilité. Lorsqu’il repère une erreur, il la corrige immédiatement.»

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le tournoi est encore long et la qualification pour les huitièmes de finale pas encore assurée. Mais le ton est donné, et Thomas Tuchel a, pour l’instant, fait taire les sceptiques.

Un Allemand sur le banc anglais

Thomas Tuchel n’est que le troisième sélectionneur de l’Angleterre à ne pas posséder de passeport anglais, après le Suédois Sven-Göran Eriksson et l’Italien Fabio Capello. Le fait qu’un Allemand soit chargé de mettre fin à soixante ans de disette en Coupe du monde a d’abord fait grincer bien des dents outre-Manche.

Le Daily Mail écrivait alors: «C’est un jour sombre pour l’Angleterre.» Pendant que The Sun choisissait l’humour: «He’s a great Lederhose.» Un jeu de mots entre «leader» et «Lederhose», le traditionnel pantalon bavarois en cuir.

Et Thomas Tuchel dans tout ça? Lors de sa première conférence de presse, il avait répondu avec le sourire: «Je suis désolé, j’ai un passeport allemand.» À en juger par ses débuts au Mondial 2026, les Anglais semblent lui avoir pardonné.