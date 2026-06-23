Les plus grandes stars sont inarrêtables

La Coupe du monde 2026 est pour l'instant le tournoi des plus grandes stars. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane ont tous débuté la compétition en marquant à plusieurs reprises.

Björn Lindroos

Les plus grands joueurs brillent sur la plus grande scène! Les stars du monde du football font déjà forte impression lors de cette Coupe du monde. Et au sommet, un duel acharné s'annonce pour le record de buts.

Lionel Messi

Même à 38 ans, l'Argentin continue de faire des merveilles. Et comment! Un triplé contre l'Algérie, un doublé contre l'Autriche. Et avec son premier but contre les Autrichiens, Lionel Messi s'est d'emblée hissé au rang de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Personne n'a jamais marqué 18 buts à ce niveau.

Le show Messi bat son plein aux États-Unis. Il est acclamé dans les stades et courtisé par tous les journalistes. L'Argentine, championne du monde en titre, est déjà assurée de se qualifier pour les seizièmes de finale. Lionel Messi y mettra alors tout en œuvre pour défendre le titre le plus prestigieux du football. Tout comme son record de buts.

Kylian Mbappé

Car derrière lui, Kylian Mbappé s'est lancé à sa poursuite. Le Français a débuté le tournoi par deux doublés (contre le Sénégal et l'Irak) et totalise ainsi déjà 16 buts en Coupe du monde – après seulement trois participations.

L'attaquant du Real Madrid est au sommet de sa forme au bon moment. Le fait qu'il soit en outre alimenté en ballons par Michael Olise, la jeune star du Bayern, et Ousmane Dembélé, Ballon d'or en titre, ne devrait pas vraiment aider les défenseurs adverses à dormir sur leurs deux oreilles.

Interrogé sur Messi, Mbappé déclare d'ailleurs: ««Il marque toujours des buts. Il l'a toujours fait et continuera à le faire. Si je veux rester dans la course, je dois en faire plus.»

Erling Haaland

La machine à buts tourne également à plein régime aux États-Unis. Lors de ses deux premiers matches de Coupe du monde, Erling Haaland fait ce qu'il fait toujours: marquer des buts. Ce que Mbappé fait, il l'imite: d'abord deux buts contre l'Irak, puis deux contre le Sénégal.

Il est ainsi déjà, après seulement deux matches de Coupe du monde, le meilleur buteur norvégien de l'histoire de la compétition. Et vendredi soir, à Boston, il aura lieu un duel direct avec son rival en attaque, Kylian Mbappé. Les buts vont-ils encore pleuvoir?

Harry Kane

Le buteur du Bayern Munich n'a lui non plus connu aucun problème de démarrage. Contre la Croatie, Harry Kane a mis les Anglais sur la bonne voie en inscrivant deux buts en première mi-temps. Le «sauveur» des Three Lions totalise désormais dix buts en Coupe du monde.

Et Kane ne brille pas seulement devant le but. Son travail défensif est également salué. En Angleterre, on le célèbre pour s'être jeté sur un ballon dans les dernières minutes du match contre la Croatie.

«J'ai beaucoup de chance de jouer avec un attaquant comme lui», s'enthousiasme Declan Rice, la star d'Arsenal, à propos de son capitaine. Ce mardi soir (22h00), Harry Kane compte bien enchaîner lors du deuxième match contre le Ghana. Les autres stars ont déjà montré l'exemple.